San Isidro celebrará el Día de la República de Italia con un emotivo concierto

El Concejo Deliberante de San Isidro será escenario de la celebración del Día de la República de Italia con un concierto especial que tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio, a las 18 h, en 25 de Mayo 459, organizado en conjunto con la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Dante Alighieri de San Isidro.

La propuesta contará con la presentación de la Banda Escuela de la institución, dirigida por Hernán Ghiotto, que ofrecerá un repertorio especialmente preparado para conmemorar esta fecha tan significativa para la colectividad italiana y para todos aquellos que valoran su legado cultural.

El espectáculo incluirá además la participación de los solistas Marcela Aibe y Eduardo Carfagna, con locución de Rafael Ruffet, en una velada que combinará música, tradición y encuentro comunitario.

La actividad constituye una oportunidad para celebrar los lazos históricos y culturales que unen a la comunidad italiana con San Isidro, a través de una propuesta artística abierta al público.