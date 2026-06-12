Con la participación de vecinos y vecinas, el Municipio de Tigre realizó talleres de “Inclusión Digital” en distintos polideportivos

Con el objetivo de brindar herramientas sobre el correcto uso de distintas aplicaciones, el Gobierno local llevó adelante capacitaciones destinadas a adultos mayores. Los participantes aprendieron a utilizar WhatsApp con sus funciones principales, además de comprender la diferencia entre datos móviles y Wi-Fi.

El Municipio de Tigre llevó a cabo cursos de “Inclusión Digital” en los polideportivos N°10 de General Pacheco; N°8 Almirante Brown de El Talar y N°12 Dique Lujan. Allí, se realizaron charlas de prevención de estafas digitales, en la que se compartieron ejemplos y recomendaciones sobre cómo actuar ante estas situaciones. Además, se les enseñó a escanear códigos QR para facilitar el acceso a información y servicios.

Una vez culminado el taller, la comunidad realizó consultas que fueron respondidas por el equipo, que también brindó canales de contacto para continuar acompañándolos.

Para más información o participar de futuras capacitaciones, vecinos y vecinas pueden comunicarse a través de las redes sociales Comunidad Tigre en Facebook e Instagram, así como también mediante la página de Facebook Adultos Mayores Tigre. Además, pueden comunicarse al 11-6815-2717 para realizar consultas.