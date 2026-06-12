viernes, junio 12, 2026
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Se refuerza la salud bucal infantil con acciones de prevención en los jardines municipales

Redacción Periódico Para Todos

En las visitas se realizan revisaciones bucodentales, aplicación de flúor, y derivaciones a consultas en los casos que lo requieran. Además. Se entregan cepillos de dientes.

El Municipio de San Isidro, a través del equipo de Odontopediatría de la Secretaría de Salud Pública, lleva adelante el Programa de Promoción y Prevención Odontológica en los jardines de infantes municipales del distrito. La iniciativa acerca a los más chicos herramientas fundamentales para el cuidado de la salud bucal, a través de propuestas lúdicas como cuentos y títeres, que facilitan el aprendizaje y fomentan hábitos saludables desde la primera infancia.

Durante cada visita, el equipo de salud realiza revisaciones bucodentales; derivaciones a consultas especializadas en los casos que lo requieren; aplicaciones de flúor; y entrega de cepillos de dientes.

Estas acciones buscan fortalecer la prevención y promover el acceso temprano al cuidado odontológico, contribuyendo a que cada niño crezca con una sonrisa saludable.

El cronograma de visitas abarca todos los jardines municipales. De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo las políticas de prevención y promoción de la salud desde edades tempranas, acercando servicios esenciales a la comunidad educativa.