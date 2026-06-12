Julio Zamora acompañó la celebración del 148° aniversario de la Sociedad Italiana de Tigre

En el marco del Día de la República Italiana y el Día del Inmigrante Italiano en la Argentina, el intendente estuvo presente en la actividad organizada por la comisión directiva. Los vecinos y vecinas disfrutaron de un almuerzo y música en vivo.

La Sociedad Italiana de Tigre celebró su 148° aniversario con la presencia del intendente Julio Zamora. La festividad se desarrolló en el marco del Día de la República Italiana y el Día del Inmigrante Italiano en Argentina.

“Estamos acompañando como todos los años el aniversario de esta institución que es una de las más antiguas de Tigre. Es la segunda sociedad italiana que se instaló en Argentina, así que tiene una importancia fundamental para todos los inmigrantes de este país. En ese marco, vinimos con nuestra presencia a dar testimonio del apoyo que le brinda la comunidad de Tigre”, afirmó el jefe comunal.

En la sede de la entidad, ubicada sobre Av. Cazón 1336, Tigre centro, la actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional y el Himno de Italia. Los presentes disfrutaron de un almuerzo y un espectáculo musical. Zamora dialogó con los vecinos y dedicó unas palabras donde renovó el compromiso del Municipio con la institución. Luego, se cantó el feliz cumpleaños y se cortó una torta en celebración al aniversario.

La presidenta de la Sociedad Italiana, Marta Brédice, dijo: “Siempre contamos con la presencia del intendente Julio Zamora y la secretaria Gisela Zamora para estos eventos. No suelen haber muchas instituciones que duren tanto tiempo y es un orgullo seguir festejando el Día de la República Italiana y del Inmigrante Italiano. La mayoría de los inmigrantes venían a la isla y por eso terminaban acá en Tigre”.