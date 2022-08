El Municipio de Tigre reconoció a trabajadores vecinales de todo el distrito

Días atrás, había distinguido también, a más de 250 trabajadores y trabajadoras vecinales de las localidades de Don Torcuato, General Pacheco y El Talar.

El Municipio de Tigre reconoció a más de 800 trabajadoras y trabajadores vecinales de todo el distrito, que brindan asistencia y contención a toda la comunidad. En Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora junto a la concejala Gisela Zamora, encabezó el último agasajo, destinado a trabajadoras y trabajadores de la localidad, como también de Troncos de El Talar y Tigre centro.

“Un encuentro muy lindo con las manzaneras, charlando del futuro y la importancia que reviste el trabajo silencioso y solidario que realizan. Muchas cumplen 26 años de trabajo continuo en el distrito. Hay que agradecerles porque es una tarea que hicieron y hacen de manera voluntaria. Es bueno darles una caricia de este tipo a estas trabajadoras y trabajadores vecinales que realmente se preocupan por los sectores más sumergidos de Tigre”, afirmó el jefe comunal en el evento realizado en el Club Rincón.

Además, agregó: “Para nosotros es importante tener un oído en esos sectores que son los que más sufren las consecuencias de los vaivenes económicos, y las manzaneras son una polea de transmisión de esos problemas”.

Durante el agasajo, las y los trabajadores vecinales disfrutaron de un show musical acompañado por un desayuno. Al finalizar, el intendente dialogó con los presentes y se interiorizó de sus inquietudes.

Por otro lado, Mirta, vecina de Tigre centro, aseguró: “Estoy hace 24 años como trabajadora vecinal, después hice otras actividades como catequista y trabajadora de Cáritas. La verdad que muy contenta y muy agradecida. Estoy muy cerca de los barrios y muchísima gente que me conoce, como trabajé tantos años, me siguen trayendo cosas porque saben que sé a quienes dárselo”. Además, Ramona, de la misma localidad, expresó: “Estamos muy agradecidas por este agasajo, y el reencuentro con todas las compañeras que no se hacía hace varios años atrás; esto nos revitaliza”.

(*) Reconocimiento a más de 250 trabajadores y trabajadoras vecinales de las localidades de Don Torcuato, General Pacheco y El Talar.

En el Club Social y Deportivo El Talar, el Municipio de Tigre reconoció a más de 250 trabajadores y trabajadoras vecinales de las localidades de Don Torcuato, General Pacheco y El Talar. Durante el encuentro, la gestión local entregó un respaldo económico por su labor diaria a la comunidad.

“Es un día muy especial porque es el segundo reconocimiento que realiza el Municipio de Tigre a trabajadoras y trabajadores vecinales. Para nosotros es muy importante estar a su lado porque son quienes viven el día a día con cada vecino y vecina del distrito. El intendente Julio Zamora pone en valor y visibiliza su labor al considerarlos un brazo conector con cada barrio y por eso tenemos el deber de acompañarlos”, afirmó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira.

En el encuentro, los y las presentes disfrutaron de un desayuno y un show de música del artista local, Leo Ríos.

En relación, la vecina de Don Torcuato, Rosa, dijo: “Sentimos que lo que hace el intendente Julio Zamora es un gesto de cariño hacia nosotros por nuestra labor. Yo tengo amigas en muchos distritos y este es el único municipio en donde se reconoce a las manzaneras”.

Por otra parte, Marta, vecina del barrio de La Paloma, mencionó: “Hace más de 25 años que soy manzanera y estoy muy contenta con el intendente Julio Zamora porque siempre nos apoyó en todo lo que necesitamos. Aunque ya estoy grande sigo trabajando para ayudar a la gente y el Municipio reconoce eso”.

