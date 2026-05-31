Nueva convocatoria de escritores, librerías y editoriales para la 3ra Feria del Libro de San Fernando

La feria regional se llevará a cabo entre el 7 y 9 de agosto en el Paseo Cultural Otamendi, y hasta el próximo 19 de junio podrán inscribirse para participar editoriales, autores y librerías de la zona Norte, a través de la página web del Municipio www.sanfernando.gob.ar/FeriaDelLibro

Los autores de todos los géneros, firmas editoriales y librerías de San Fernando y de la zona Norte en general pueden formar parte de la Feria del Libro Regional, el mayor evento literario de la ciudad que se realizará los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto en el Paseo Cultural Otamendi, Sarmiento 1477, San Fernando.

Los interesados en participar pueden consultar la información completa y completar el formulario de inscripción al evento en www.sanfernando.gob.ar/FeriaDelLibro, destacando que esta convocatoria cierra el próximo 19 de junio.