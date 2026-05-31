Noticias del distrito de Tigre

Comuna de la zona norte bonaerense cuyo intendente es Julio Zamora

(*) Se lanzó el Club Emprendedor del Municipio de Tigre destinado a mejorar las herramientas de comercialización de quienes emprenden

En el Centro de Atención al Vecino (CAV), el Municipio de Tigre lanzó el Club Emprendedor para que emprendedores locales que forman parte del programa de la gestión comunal puedan intercambiar experiencias y accedan a mayores herramientas.

La iniciativa busca crear un espacio donde el conocimiento teórico se aplique a la realidad de cada proyecto y posibilite oportunidades concretas.

Su modalidad de networking pretende generar una vinculación entre los mismos emprendedores, y de esta manera, expandir la economía circular dentro del municipio. Se trata de tres encuentros donde se abordarán temas como espacios de venta, proveedores, redes sociales, financiamiento, microcréditos, entre otras capacitaciones.

(*) El Jardín de Infantes N°914 de Villa La Ñata recibió material lúdico de parte del Municipio de Tigre

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo cognitivo, la creatividad y el juego en niños y niñas, el Municipio de Tigre formalizó la entrega de material didáctico en el Jardín N°914 de Villa La Ñata. Estas políticas buscan generar espacios con herramientas de calidad para mejorar el aprendizaje y disfrute en los más pequeños.

La iniciativa “Vení y Juguemos Juntos” tiene como objetivo contribuir en el fortalecimiento de la comunidad que se encuentra transitando la primera etapa de vida. En este marco, el Gobierno distrital provee de kits lúdicos a jardines y centros educativos para colaborar con las actividades que allí se realizan diariamente.

A su vez, la propuesta viene acompañada de diversos talleres para el equipo docente, familia y niños. Para más información, comunicarse al 5280-0410, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.

(*) En Don Torcuato, se realizó un nuevo encuentro del programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0” del Municipio de Tigre

En Don Torcuato, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a la comunidad educativa, participó de la iniciativa “Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0”, programa itinerante organizado por el Municipio de Tigre, en conjunto con inspección de psicología y pedagogía de educación provincial, con el objetivo de promover los derechos y la prevención de la violencia.

“Desde el Municipio de Tigre seguimos impulsando espacios de encuentro y concientización para fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en cada comunidad. Estas jornadas son fundamentales porque permiten trabajar junto a las familias, docentes y estudiantes en la promoción del respeto, la convivencia y la prevención de las violencias”, expresó la secretaria de Educación y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

La actividad se realizó en Don Torcuato con la participación de los jardines de infantes N°945 Y N°930; la Escuela Primaria N°32; la Escuela Secundaria N°38 y Educación Para Personas Adultas N°747. Allí, se llevaron adelante propuestas lúdicas y talleres destinados a concientizar a los presentes en los derechos de los niños y niñas; la prevención de la violencia y el respeto, entre otros ejes.

Para más información, comunicarse al 5280-0410, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.

(*) El programa “Para Verte Mejor” del Municipio de Tigre realizó las primeras entregas de anteojos a estudiantes

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva entrega de anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”. Los más de 40 beneficiarios son alumnos de 1° y 6° de las instituciones N°1 y N°2 de la ciudad.

“Comenzamos con las entregas; esto tiene como objetivo que todos los estudiantes que lo necesiten puedan tener sus lentes. Ya son más de 16.000 los niños y niñas que hemos podido alcanzar a través de esta iniciativa”, destacó Gisela Zamora.

Esta política pública es impulsada por el Municipio de Tigre y está articulada entre las áreas de Salud y Educación. Consiste en la realización de chequeos a chicos de 1ro a 6to grado de las escuelas de gestión estatal para determinar si requieren los anteojos. La propuesta se lleva a cabo en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

“Estoy más que agradecida, la verdad, con este beneficio tan hermoso que da el Municipio. Para muchos, hoy en día, nos cuesta desde lo económico poder costear unos anteojos para nuestros hijos”, expresó Micaela; madre de una de las beneficiarias.

A su vez, la iniciativa que comenzó en el año 2008, ya lleva entregados más de 16.000 anteojos.

(*) En un acto junto al Municipio de Tigre, el Museo Naval de la Nación conmemoró su 134 aniversario

Autoridades del Municipio acompañaron a integrantes del Museo Naval de la Nación en el acto conmemorativo por el 134° aniversario. También participaron representantes de distintas áreas de las Fuerzas Armadas, vecinos y vecinas de Tigre.

“Estamos acompañando el evento del aniversario de la creación de este emblemático espacio ubicado en el centro de la ciudad. Se trata de un lugar cultural que también nos permite recordar a nuestros héroes de Malvinas. A su vez, representa un atractivo turístico importante para Tigre”, indicó el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández.

El acto se desarrolló en horas de la mañana y comenzó con la entonación del Himno Nacional. Seguido, el director del museo, Sebastián Morán, dedicó un sentido mensaje donde destacó que la entidad es referente patrimonial de la Armada Argentina a nivel nacional.

Para finalizar el acto, Fernández entregó a las autoridades una placa conmemorativa por el 134° aniversario del emblemático museo. A su vez, el funcionario dialogó con los representantes del establecimiento y recorrió las salas del espacio cultural.

El Museo Naval fue fundado el 20 de mayo de 1892 y se trasladó a Tigre en 1943: está situado en Paseo Victorica 602, donde antiguamente funcionaban los Talleres de Marina. La institución cuenta con salas de exposición; un parque temático; biblioteca y un importante archivo fotográfico.

(*) Más de 200 médicos participaron de las Jornadas Hospitalarias de Pediatría 2026 en Tigre

El área de Salud del Municipio de Tigre llevó adelante encuentros de capacitación denominados “Jornadas Hospitalarias de Pediatría 2026”. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad y destacó la importancia de estas propuestas para fomentar la profesionalización de los médicos locales.

“Son jornadas interdisciplinarias que sirven para que los doctores se sigan capacitando. Estos encuentros son importantes para poner en común inquietudes, experiencias y profundizar en situaciones médicas específicas y así brindar un mejor servicio para la comunidad”, destacó el jefe distrital, en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”.

La propuesta – de la que participaron más de 200 profesionales – estuvo encabezada por las autoridades del nosocomio y personal médico, quienes debatieron y realizaron un espacio de debate sobre la actualización de procedimientos actuales.

Se realizaron un total de dos encuentros donde se abarcaron temas de actualización de casos clínicos específicos; salud mental y procedimientos ante emergencias. Además, se trabajó en el abordaje del paciente de manera íntegra y la implementación de la tecnología en la salud como una herramienta para tratar casos complejos.

(*) Con una jornada abierta a la comunidad, Julio Zamora encabezó el 10° aniversario del CAFyS “Juan Urionagüena” de Los Tábanos

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezaron la celebración por los 10 años del CAFyS “Juan Urionagüena”, en una jornada abierta que convocó a vecinos de los barrios San José, Los Tábanos y Sagrada Familia. La jornada buscó reconocer el trabajo sostenido del centro de salud y fortalecer los lazos entre el espacio sanitario y la comunidad que lo habita.

“Estamos rememorando un hecho muy lindo para toda la comunidad, que fue la inauguración de este centro con la colaboración del Rotary Club de Tigre. Lleva el nombre de uno de los presidentes de la institución, Juan Urionagüena, una persona que siempre estuvo acompañando a distintas instituciones y al hospital, muy ligada a la salud de los vecinos y vecinas de Tigre. Era justo reconocer en su nombre este centro de salud, pero también darle una nueva plataforma de crecimiento a partir de sus 10 años”.

Y agregó: “Es muy importante no solamente este centro de salud, sino todos los que están en el Municipio de Tigre, por la atención primaria que brindan y el acompañamiento que realizan a toda la comunidad. Tenemos 23 centros asistenciales que cubren la totalidad del territorio y trabajan en materia de prevención, promoción y atención de la salud”.

Durante el encuentro, Zamora y las autoridades presentes descubrieron una placa alusiva al aniversario. Además, se realizó la plantación de un lapacho donado por el Rotary Club.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: “Estos lugares son una brújula para nuestras comunidades. Acá el vecino viene, busca información, consulta sobre lo que necesita y encuentra orientación para las distintas situaciones. Por eso queremos seguir fortaleciendo este espacio de salud junto con todos los centros de salud del distrito, porque sabemos lo que significan para la comunidad”.

La jornada incluyó una muestra fotográfica que recorrió los principales momentos de estos diez años de historia, y un muro colaborativo donde los vecinos y vecinas dejaron mensajes sobre el significado del espacio para su barrio. También se desarrollaron talleres y actividades recreativas para distintas edades, con propuestas vinculadas al cuidado de la salud, nutrición, movimiento y recreación comunitaria.

(*) Motociclista que voló por el aire luego de un fuerte accidente vial en Don Torcuato

En Don Torcuato, el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) registró un impactante choque entre una moto y un auto. Los involucrados fueron asistidos por el Sistema de Protección Ciudadana y se encuentran fuera de peligro.

El accidente ocurrió en horas de la tarde, cuando una moto que circulaba por Gallardo cruzó la intersección con Gallardo a toda velocidad. El rodado que cruzaba la arteria no logró frenar y la impactó. La motorista salió despedida de la moto y cayó al asfalto.

Los agentes de la central de monitoreo alertaron el siniestro y activaron el protocolo de asistencia a la víctima que contó con agentes del COT; Policía de la Provincia de Buenos Aires; personal de Tránsito; Defensa Civil; Bomberos Voluntarios y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET); quienes trasladaron a la mujer al Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en General Pacheco. Tal como marca el procedimiento, se le realizó el test de alcoholemia al conductor del auto y dio negativo.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Manejaba alcoholizado, bajo los efectos de drogas y se dio a la fuga: quedó detenido

Agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un sujeto que se dio a la fuga tras intentar ser identificado por las fuerzas de seguridad. Todo ocurrió en General Pacheco.

El suceso transcurrió en horas de la noche cuando el rodado -que circulaba por Ruta 9- pasó delante de un móvil y omitió la voz de alto. En ese momento se dio a la fuga, hasta que fue interceptado en Ruta 197 y su intersección con Rio Negro, gracias al operativo de apoyo.

Los agentes secuestraron el vehículo, detuvieron al sujeto y le hicieron la prueba de alcoholemia y narcotest: ambos dieron positivo. Además, dentro del rodado se encontraron estupefacientes.

(*) Gracias a la tecnología del COT un vecino recuperó su automóvil que había sido robado por un malviviente

En un trabajo articulado entre agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró aprehender a un sujeto que había robado el automóvil de un vecino, en la localidad de Don Torcuato. La tecnología del Municipio fue clave para dar rápidamente con el malviviente.

El hecho se desencadenó cuando la víctima se dio cuenta de que su vehículo no se encontraba donde lo había dejado estacionado. En ese instante, recurrió al TSI para dar aviso a las autoridades, quienes rápidamente comenzaron a rastrear al rodado a través de las cámaras de vídeo vigilancia, sobre las arterias Belgrano y San Martín, sentido a Ruta 202.

A los pocos minutos, agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia lograron capturar al sospechoso que ya se había bajado del vehículo para darse a la fuga a pie. Fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Cabe destacar que los Tótems de Seguridad Interactivos se encuentran instalados en plazas renovadas y en diversos puntos de la ciudad. Los vecinos pueden pulsar el botón ante situaciones de emergencia o acciones delictivas y recibir una respuesta al instante por parte del COT.

(*) Imprudencia, vuelco y heridos en General Pacheco: rápida respuesta del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre

En General Pacheco, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un fuerte siniestro vial. El automovilista perdió el control de su rodado y volcó. Todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro tras un rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana.

La colisión ocurrió sobre Boulogne Sur Mer y su cruce con Aguado, cuando el conductor del auto que manejaba a alta velocidad realizó una maniobra imprudente que hizo que saliera de la calzada, golpeara con palmera de frente y el posterior vuelco.

Los agentes de la central detectaron el choque y activaron el protocolo de asistencia que consistió de personal de Defensa Civil, Tránsito y Bomberos Voluntarios: se realizó el test de alcoholemia a la conductora y dio negativo. Por su parte, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) trasladaron a una de las ocupantes al Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en General Pacheco. Todos se encuentran fuera de peligro.