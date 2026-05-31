Cartelera de Junio en Teatro de Repertorio

El Teatro queda en Melo 1756 (Vicente López)

(*) Viernes 5, 21hs: La madre, de Máximo Gorki, versión de Bertolt Brecht.

Sábado 6, 19hs: Yerma, de Federico García Lorca.

Sábados 6, 21,30hs: Derrame, de Susana Torres Molina.

(*) Viernes 12, 21hs: La madre, de Máximo Gorki, versión de Bertolt Brecht.

Sábado 13, 19hs: Yerma, de Federico García Lorca.

Sábado 13, 21,30hs: Derrame, de Susana Torres Molina.

(*) Viernes 19, 21hs: Ardiente Paciencia. El Cartero de Neruda.

Sábado 20, 19hs: Yerma, de Federico García Lorca.

Sábados 20, 21,30hs: Derrame, de Susana Torres Molina.

(*) Viernes 26, 21hs: Ardiente Paciencia. El Cartero de Neruda.

Sábado 27, 19hs: Yerma, de Federico García Lorca.

Sábado 27, 21,30hs: Derrame, de Susana Torres Molina.

(*) Todas las obras son con dirección de Roberto Aguirre, en Teatro de Repertorio, Melo 1756, Vicente López. Reservas al 1171101756.