San Fernando presentó una vibrante “Noche de Box” con 50 peleas de exhibición y amateur

La velada, que se realizó en el Polideportivo N°1, contó con 40 enfrentamientos de exhibición con alumnos de la Escuela Municipal de Boxeo y la Asociación de Boxeo San Fernando (ABSF), previa a 10 combates amateur de la Federación Argentina de Boxeo. Fue una noche muy familiar a puro deporte.

Acompañando a los practicantes del boxeo, deporte con mucha tradición en San Fernando, el pasado viernes 22 de mayo el Municipio organizó en conjunto con la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y los clubes barriales que integran la Asociación de Boxeo de San Fernando (ABSF), una velada de 40 enfrentamientos de exhibición y 10 combates de nivel amateur que, entrada la noche, cerraron la jornada que tuvo lugar en el Polideportivo N°1.

El Secretario de Deporte del Municipio, Carlos Traverso, estuvo presente en la actividad y dijo: “Estamos disfrutando una muy linda velada boxística organizada por el Municipio junto a la Asociación de Boxeo de San Fernando y la Federación Argentina de Boxeo; donde pasaron los chicos de todos los clubes del distrito, más los de la Escuela Municipal de Boxeo”.

“Este trabajo venimos haciéndolo hace muchos años con la ABSF, que nuclea a más de 13 clubes del distrito que hoy compiten en este evento con la posibilidad de seguir desarrollando este deporte que cada día crece más en San Fernando, y que como siempre nos pide el Intendente Juan Andreotti, que la familia pueda disfrutar. Tuvimos más de 40 peleas de exhibición y 10 peleas amateur fiscalizadas por la FAB, en una jornada que comenzó a las 17 hasta la noche tarde. Invitamos a todos los sanfernandinos a seguir practicando el deporte de su preferencia”, finalizó el funcionario.