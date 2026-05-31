Muchos grandes artistas llegan en junio al Teatro Otamendi

La sala teatral más moderna de la región presentará a Luis Machín y Javier Lorenzo en “La Última Sesión de Freud”, “Me Verás Volver” con el bailarín Hernán Piquín; Pedro Saborido y Adrián Lakerman; Leticia Brédice y Cristian Morales en “Milagros”; Alberto Ajaka, Vanesa Gonzalez, Esteban Meloni y Malena Solda en “Made in Lanús”; funciones de Cine gratuitas y más programación destacada.

El Teatro Otamendi ofrece durante todo el año espectáculos de gran calidad para todos los gustos a las vecinas y vecinos de San Fernando, que pueden disfrutar reservando sus entradas en la web www.teatrootamendi.com

En la programación de junio se destacan, entre otros, la obra “La Última Sesión de Freud” con Luis Machín y Javier Lorenzo; Hernán Piquín con el espectáculo de danza “Me Verás Volver”; Pedro Saborido y Adrián Lakerman con su show de humor; Leticia Bredice y Cristian Morales; Malena Solda, Alberto Ajaka, Vanesa González y Esteban Meloni con “Made In Lanús” en una función homenaje a Luis Brandoni; y más estrellas.

Se recuerda que las entradas se adquieren únicamente en www.teatrootamendi.com Para más información, dirigirse a Sarmiento 1477, San Fernando, o llamar al 1127131966 de lunes a viernes de 10 a 20h.

Viernes 5 de junio, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Qatar en Contexto: La Final”

Director: Octavio Gencarelli

Serie documental sobre el mundial de 2022. Octavio presenta en vivo el capítulo final sobre el histórico partido contra Francia que nos hizo campeones del mundo por tercera vez. Con su característica forma de narrar el fútbol, Octa nos sumerge en uno de los días más felices del pueblo argentino. Uno de los mejores partidos de la historia de la selección argentina, los penales, y la gloria eterna de Messi y equipo alzando la copa del mundo.

Entrada gratuita.

Sábado 6 de junio, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“La Última Sesión Freud”

Dirección: Daniel Veronese

Actores: Luis Machín y Javier Lorenzo

No es solo un fuerte debate; Freud’s Last Session, de Mark St. Germain, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor. Con más de 200 presentaciones luego de 3 temporadas, Luis Machín interpreta al Dr. Sigmund Freud en este duelo de actores, y Javier Lorenzo en el papel de C.S Lewis. La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud (Luis Machín) que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis (Javier Lorenzo) a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la Segunda Guerra Mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida. La obra se estrenó en Nueva York y fué la sensación en la temporada 2010/11, recibiendo el premio off Broadway Alliance Award a la mejor obra. Londres, Madrid, Tokio, Rio, Los Ángeles, Estocolmo, México, Chicago y Seattle fueron algunas de las ciudades donde se representó esta comedia. En Buenos Aires se estrenó el 28 de enero de 2012 en el Multiteatro.

Domingo 7 de junio, 19 hs.

Ciclo de Danza:

Hernán Piquín “Me Veras Volver”

Bailarín: Hernán Piquín

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo.

Lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios.

Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor. Hernan Piquín celebra Soda Stereo.

Viernes 12 de junio, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Muchachos, la película de la gente ” (Argentina, 2023)

Director: Jesús Braceras

Los festejos por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, a través de vídeos de argentinos de todo el mundo y material inédito de la fiesta en las calles.

Sábado 13 de junio, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“Saborido & Lakerman”

Con Pedro Saborido y Adrián Lakerman

Pedro Saborido y Adrian Lakerman se juntan a hablarnos del humor, en general y el de Maradona, y el de Charly, y el de Borges, y el de Cristina… y así.

Espectáculo para mayores de 18 años

Domingo 14 de junio, 19 hs.

Ciclo de Teatro:

“Milagros”

Dirección: Cristian Morales

Con Leticia Brédice y Cristian Morales

Leticia Bredice interpreta a Milagros Figueroa Alcorta, una mujer de la alta sociedad que alquila un teatro y contrata a un director para romper el silencio de su privacidad matrimonial, transformando su experiencia personal en un acto de justicia pública y gestando un vínculo con los espectadores, convirtiéndose la escena en un tribunal emocional, visceral e intenso.

En un despliegue de vulnerabilidad absoluta, Brédice no está sola.

El director de la obra, Cristian Morales, se sitúa en escena junto a ella, dirigiéndola en tiempo real y moldeando la función en vivo a través un exquisito cruce de lenguajes.

Juntos convierten el espacio en un “tribunal emocional” donde se denuncia lo inconfesable y se invita al público a ser testigo de una catarsis valiente, necesaria y vanguardista.

Viernes 19 de junio, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“227 lunas” (Argentina, 2025)

Dirección: Brenda Taubin

Alejandro, un apasionado del espacio, crea pequeños planetas a escala de forma artesanal. Un día recibe un inesperado correo: la Agencia Espacial Europea le encarga 227 lunas en miniatura como souvenires de una misión a Júpiter a punto de lanzarse. El infinito, en la palma de una mano.

Sábado 20 de junio, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“Madre Ficción”

Con Diego Velazquez, Camila Peralta, Marcos Ferrante y Valeria Lois.

Músicos en escena: Ian Shifres y Gonzalo Pérez

Dirección: Mariano Tenconi Blanco

Un dramaturgo y director de teatro argentino recibe un encargo de la prestigiosa Comedia Nacional de Montevideo: escribir y dirigir una nueva obra. Corre el año 1994. Veremos en escena sus diarios de escritura. Primero, intentará escribir tomando como punto de partida a la literatura uruguaya: Florencio Sánchez, Juan Carlos Onetti o Idea Vilariño. Pero el tiempo pasa y su escritura no avanza. Seguramente este bloqueo tenga que ver con que para él Uruguay no es cualquier país: es el país de su madre y de su abuela, un país que tiene absolutamente idealizado por las narraciones de su infancia.

El mito de origen literario deviene mito de origen personal, y el dramaturgo asume que lo que debe contar es su pre-historia: la historia de su abuela y de su madre. Madre Ficción es una historia que atraviesa un siglo, un río sin orillas, la literatura del Río de la Plata y el sentimiento más poderoso de todos: el amor de una madre.

Viernes 26 de junio, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Las cinéphilas” (Argentina)

Directora: María Álvarez

Unas mujeres jubiladas de España, Uruguay y Argentina que van al cine todos los días. Para ellas, las películas no son solo un soporte, sino también un lugar donde pueden aliviar su soledad y olvidarse del paso del tiempo.

Sábado 27 de junio, 16 hs.

Ciclo de Teatro Infancias

“El Cubo de Nina” (Compañía La Lupe Teatro)

Nina se construyó un cubo, se metió adentro y decidió no salir más. Pero allá afuera hay alboroto, enredos, andanzas, algarabía. Entonces Nina espía, duda pero anhela, toma valor pero teme. ¿Se animará a volver a salir y coser, entramar, bordar amistades y vínculos allá afuera?

Premios Villafañe 2024 a Dispositivo Escénico Original – Nominación Mejor Coreografía

Recomendada a partir de 5 años.

Domingo 28 de junio – 19 hs.

Ciclo de Teatro:

“Made in Lanús”

Director: Luis Brandoni

Actores: Alberto Ajaka, Vanesa Gonzalez, Esteban Meloni y Malena Solda

Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que viven en Norteamérica, regresan luego de 10 años a su país , para concurrir al casamiento de un familiar. Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense.

Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa. Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país.

Una verdadera obra maestra de Nelly Fernández Tiscornia.

Cada mes, el Teatro Otamendi propone muchas actividades tales como recitales, ciclos de humor, drama, cine gratuito, visitas guiadas gratuitas, exposiciones y diversas propuestas artísticas para disfrutar en familia, en pareja y con amigos.