San Isidro: más de 2 mil alumnos prometieron lealtad a la bandera

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presidió la ceremonia que se realizó en el Colegio Marín en la que más de 2 mil chicos y chicas de cuarto grado de escuelas públicas y privadas prometieron lealtad a la bandera argentina.

Ante la emoción de cientos de familiares, en un gimnasio teñido de celeste y blanco, los alumnos de más de 40 colegios juraron defender, respetar y amar a esta insignia nacional, creada por Manuel Belgrano.

Durante el acto también hubo un homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes fueron distinguidos como Ciudadanos Ilustres de San Isidro por haber defendido con coraje y patriotismo el territorio argentino y la soberanía nacional hace 40 años.

“Es muy emocionante el clima que se vive en esta celebración, no sólo desde el lado de los chicos sino también de los adultos que recordamos nuestra promesa y reafirmamos valores. Además, este año sumamos el merecido reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas quienes son un gran orgullo para todos”, expresó Posse.

Y agregó: “La promesa a la bandera está acompañada de un valor muy importante, que es el respeto. Respeto por todos aquellos que nos rodean. Porque si no nos respetamos, si no nos aceptamos, si no somos tolerantes con los demás, no podremos construir una sociedad justa para todos. Una sociedad en la que todos tengamos esperanza en el futuro, en la que estemos unidos y tiremos para el mismo lado, en la que todos ganemos”.

El acto contó con la presencia de la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y distintas marchas patrióticas.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich