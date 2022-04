Resumen informativo de la zona norte bonaerense

Síntesis de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Se inauguró el primer consultorio inclusivo en Malvinas Argentinas

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, inauguró formalmente el primer consultorio inclusivo LGTBIQ+ en el Centro de Salud Ampliación Devoto ubicado en Mario Bravo 799, de la ciudad de Grand Bourg.

La subsecretaria de Mujer, Niñez y Adolescencia del distrito, Elizabeth Farese, explicó: “Inclusivo porque atendemos la salud de manera integral, pensando en las diversidades. Contamos con un equipo especialista en materia de género y diversidad de la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia y el Departamento de Diversidad Sexual, con médico clínico, psicóloga, trabajadora social, entre otras cosas, para poder llevar adelante todas las consultas requeridas”.

El consultorio tiene como objetivo garantizar de forma accesible y respetuosa los derechos de las personas LGTBIQ+ a los diferentes servicios de salud como tratamientos hormonales, controles ginecológicos, prostáticos, enfermedades de transmisión sexual, laboratorio y atención del servicio de Trabajo Social, entre otras cosas.

“Trabajamos mucho con la contención, la escucha, el acompañamiento, porque ahí están las soluciones que podemos brindar a cada uno de los vecinos”, agregó Farese.

(*) Se festejará el “Día del Ciclista Malvinense”

Con motivo del “Día del Ciclista Malvinense” que se celebra cada 21 de abril en reconocimiento al ciclista Santiago Toya, el domingo 24 de abril se hará una bicicleteada para que pueda participar la familia entera. La partida será desde el Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276), a las 9 horas.

El circuito tendrá 7 km, aproximadamente. Desde el Palacio Municipal, continuará por la calle Seguí hasta el túnel de la calle Fray Luis Beltrán. Allí, se cruzará el túnel para retomar Seguí en dirección a la Av. Del Sesquicentenario (ex 197). Se ingresará al Predio Municipal, y el recorrido concluye dentro del mismo.

Además de la bicicleteada, se dará un taller de ciclismo para chicos y chicas. Se realizarán sorteos, y se entregarán regalos a los participantes.

Es importante que cada persona que participe de la bicicleteada lleve su propio casco, para poder disfrutar y prevenir accidentes.

VICENTE LOPEZ

(*) Vicente López celebra el Día de la Tierra

En el día de la fecha se conmemora el ‘Día de la Tierra’. Para celebrarlo, la Municipalidad de Vicente López ofrecerá distintas actividades a lo largo de este fin de semana.

El Día Internacional de la Madre Tierra se instauró con el fin de crear conciencia sobre las problemáticas que atraviesa actualmente nuestro planeta tales como la contaminación, la sobrepoblación, los desastres climáticos y la conservación de la biodiversidad. Es un día para rendirle homenaje a la tierra y reflexionar sobre el rol que cumplen las personas en su cuidado.

Para celebrar este día, el sábado 23 de abril a partir de las 14 horas, se llevará a cabo el festival Cuida la Tierra en el Paseo de la Costa de Vicente López.

El festival contará con propuestas para toda la familia. Los vecinos podrán disfrutar de charlas sobre concientización ambiental, ciclos de meditación y yoga, trasplante de especies nativas y música en vivo. Además, habrá actividades lúdicas y educativas para los niños.

Del evento participarán distintos invitados, como la periodista ambientalista Agustina Grasso, quien presentará su libro “Crónica de una millenial”, y el músico Kiki Petrone, quien realizará un show musical interactivo en vivo. También, formará parte del evento la organización no gubernamental Manos Verdes, la cual busca concientizar sobre el medio ambiente y promover el desarrollo sustentable.

Además, el sábado 23 de abril a las 14:30 continúa el ciclo Tardes de Arte y Naturaleza en Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida). Orientada a niños y niñas de todas las edades, se realizará una recorrida por la Quinta y una siembra de acelga y perejil. Para inscribirse a esta actividad, visitar https://docs.google.com/forms/d/1Au2xeqw8xR_xXHtSm2NATrUnqrJ_rhTY9qlcL12W4IU/viewform?edit_requested=true

TIGRE

(*) El Municipio de Tigre amplia la vacunación de calendario a los polideportivos

Desde el próximo lunes 25 de abril, el Municipio de Tigre amplía la vacunación de calendario para niños y adultos a los polideportivos locales.

Además de los 23 centros de salud y el Hospital Materno Infantil, vecinos y vecinas podrán vacunarse en los siguientes espacios:

-Polideportivo General Pacheco, Av. Constituyentes 3400, Gral. Pacheco

-Polideportivo Domingo Faustino Sarmiento, Benito Lynch y Acceso Norte, Tigre

-Polideportivo San Martín, Riobamba 2497, Don Torcuato

Las postas funcionarán de lunes a viernes de 17 a 19 hs y los concurrentes deberán presentar libreta sanitaria.

(*) En Nordelta, el Municipio de Tigre brindará un taller para prevenir la violencia de género

El Municipio de Tigre brindará un taller para prevenir la violencia de género el sábado 30 de abril a las 10 hs, en el barrio Los Castaños de Nordelta. El objetivo es difundir y capacitar a los vecinos y vecinas para erradicar la problemática en todo el distrito.

Desde el programa Tigre Sin Violencias de la Dirección General de Mujeres, Géneros y Diversidad, se brindan herramientas para detectar situaciones que vulneren los derechos de las mujeres y herramientas para poder salir de allí en el marco de la Ley de Protección Integral 26.485.

Para asistir a la charla, inscribirse haciendo CLICK AQUÍ y completar el formulario.

(*) El Municipio de Tigre avanza en obras de pavimentación y gas en Benavídez

En la localidad de Benavidez, el intendente Julio Zamora, monitoreó un total de 300mts de asfalto en la calle San Juan, entre Corsini y Libertad, barrio La Bota. En tanto, supervisó la culminación de la primera etapa de trabajos de conexión de gas, que abarca la manzana compuesta por las calles Asusena, Sarmiento, Ruta 9 y arroyo el Claro. La obra alcanza un total de 680mts y beneficia a 120 familias.

“Estuvimos recorriendo una obra de 300mts de pavimento en Benavidez, continuando con la tarea de culminar con la totalidad de las calles del barrio La Bota. Son obras que impactan sustancialmente en la comunidad al dejar el barro y el polvo atrás, generando un salto en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, aseguró el jefe comunal.

Respecto a la conexión de gas, agregó: “Estamos haciendo un relevamiento de una obra de 680 metros en una primera etapa. Tenemos como objetivo que la comunidad pueda dejar la garrafa atrás, un elemento anticuado y dificultoso a la hora de estar en el hogar. La gasificación de todo el distrito es también una de las misiones que tenemos como Municipio”.

Estas obras se suman a otras realizadas por el personal del Municipio como la reparación y construcción de veredas, renovación de centros comerciales a cielo abierto, demarcación y señalización vial, recolección de montículos, labores de entubamiento, entre otros.

Para más información, comunicarse con la delegación correspondiente ingresando a CLICK AQUI.

SAN FERNANDO

(*) Nuevo “Curso de Preparación para la Maternidad”

El Municipio de San Fernando invita a sus vecinas a participar de un nuevo “Curso de Preparación para la Maternidad”, que se realizará todos los días miércoles de 9 a 10.30 horas en el Polideportivo N°6 de Av. Avellaneda y Francia.

Se tratarán los temas de embarazo, nacimiento y lactancia materna, entre otros. No requiere inscripción previa y es totalmente gratuito. Asimismo, recomiendan asistir con ropa cómoda y quienes lo deseen podrán concurrir acompañadas.

(*) Instituciones educativas municipales de San Fernando se divierten con excursiones al Delta

La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente de San Fernando lleva a cabo una actividad pedagógica-didáctica en contacto con la naturaleza para los integrantes de sus instituciones educativas, con una visita al Delta que se repetirá periódicamente con cada grupo.

Hace pocos días participaron de una excursión el Centro Convivencial Terapéutico ‘Casa de Día’ para jóvenes que luchan contra las adicciones y el ‘Taller Protegido’ para la inclusión de Personas con Discapacidad, quienes realizaron actividades como meditación, fútbol y canto, incluyendo un almuerzo.

Al respecto, la Subsecretaria de Educación, Mariana Miola, comentó: “Llevamos a los jóvenes a pasar un día en contacto con la naturaleza, próximamente continuaremos con el Programa ‘Sumate’ y los CEIM. Realmente, nos encanta que ellos puedan compartir estas excursiones donde practican diversas actividades al aire libre, juegan, cantan y meditan”.

La actividad forma parte de su programa de mutua integración, con el que ambos grupos se benefician al participar, en igualdad de condiciones, de juegos y propuestas terapéuticas para su desarrollo emocional.

SAN ISIDRO

(*) La legislatura porteña reconoció a un vecino sanisidrense

El vecino La legislatura porteña reconoció al vecino de San Isidro Christian Couyoumdjian como personalidad destacada en el ámbito del deporte por su labor en discapacidad, accesibilidad y urbanismo inclusivo. El sanisidrense recibió la distinción acompañado por la concejal de ConVocación, Catalina Riganti, quien lo postuló para el premio.

“Con Chris nos conocimos a raíz de la falta de accesibilidad para personas con discapacidad que existe en nuestro municipio. El tiene una larga trayectoria en lo que es deporte inclusivo, además de un emprendimiento que trabaja sobre la falta de inclusión en el ámbito turístico en Argentina. Con él estamos trabajando en un proyecto de accesibilidad integral para todo San Isidro, algo que hoy sigue siendo una deuda pendiente para nuestros vecinos y es un derecho básico que debe cumplirse.”, aseguró Riganti.

“Hace un año presentamos una ordenanza para declarar de interés municipal el proyecto de Chris y su equipo “La ruta de la accesibilidad” que destaca la necesidad de que exista un diseño universal de movilidad urbana para garantizar la accesibilidad a todos los habitantes y que pone en evidencia las dificultades que sufre una persona con discapacidad física a la hora de moverse que esperamos se reconozca pronto dentro de nuestro Concejo Deliberante. Por lo pronto, ya es un honor haberlo postulado en la Ciudad de Buenos Aires y que lo hayan reconocido de manos de una amiga como lo es la diputada Natalia Fidel.”, agregó.

Por su parte, a la salida del recinto Couyoumdjian aseguró: “Es un orgullo recibir este premio. Como dije en el acto, me impulsa a seguir adelante trabajando”.

JOSE C. PAZ

(*) Proyectos aprobados en el deliberante

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante paceño, entre los proyectos que formaron parte del temario la concejal Sandra Becerra, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, había presentado dos proyectos relacionados con la obra pública.

El Proyecto de resolución N° 616.021 que plantea la reparación y puesta en funcionamiento de los piletones de tratamiento de residuos cloacales de los barrios ‘Néstor Kirchner’, ‘De León’ y ‘René Favaloro’ fue aprobado.

El Proyecto de ordenanza expediente N° 616.022 que plantea la creación de un parque recreativo y deportivo en el barrio ‘Néstor Kirchner’ en un terreno baldío del predio logró pasar a comisión.

Sandra Becerra afirmó “Todos los proyectos que presentamos desde nuestra bancada son la conclusión del debate con las diferentes asambleas barriales del distrito”.

(*) Curso para postulantes a conductores de móviles policiales

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de José C. Paz, realizan una convocatoria abierta para el reclutamiento de conductores de móviles policiales.

Los interesados podrán postularse de manera presencial en el edificio del Centro de Operaciones Municipal (C.O.M.), en Ruta ex 197 esquina Artigas, de 9 a 13 horas. Los requisitos para inscribirse son: Ser argentino nativo, naturalizado o por opción. Tener entre 18 a 29 años de edad. Poseer registro de conducir particular vigente (para autos). Haber finalizado el nivel secundario completo. Y no poseer antecedentes penales.

(*) Encuentro de Manzaneras y Comadres

Fue en el anexo de la Unpaz, con la presencia del Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, en representación del Intendente Ishii; el Director Provincial de Acceso a la Seguridad Alimentaria MÁS VIDA, Nicolás Cuello y la Secretaria de Desarrollo social Yolanda Barboza.

Se presentó a la nueva Directora de Casa Vida, Graciela Inciso y se realizó un taller de capacitación e intercambios con el equipo técnico.

(*) Jornada integral para la mujer

Se realizó una jornada de salud y asistencia a la mujer, para el cuidado y la prevención, en el CAPS del Barrio Vucetich.

Se completó calendario de vacunación, se hicieron testeos rápidos VIH, control de embarazadas, asistencia de salud reproductiva, entre otros.

(*) Nueva plaza para el barrio Roosevelt. Trabajos de hormigón armado

Avanza la construcción de la Nueva Plaza que tendrá el barrio Roosevelt, la misma contará con espacios de juegos y esparcimiento para todos los vecinos, como así también contará con playón de usos múltiples, iluminación led y veredas de hormigón.

Esta nueva plaza es parte del programa de renovación de espacios públicos que lleva adelante la gestión del Intendente Mario Ishii durante este año.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich