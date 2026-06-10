Estudiantes del Municipio de Tigre recibieron sus anteojos a través del programa “Para Verte Mejor”

En el centro de la ciudad, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó una nueva entrega de lentes a alumnos y alumnas de la Fundación Nosotros. Esta iniciativa ya lleva otorgados más de 16.000 pares a jóvenes de 1ero y 6to año de distintos establecimientos educativos.

Funcionarios del Municipio de Tigre participaron de la entrega de más de 35 pares de anteojos por medio de la iniciativa “Para Verte Mejor”. Los beneficiarios son estudiantes de la Fundación Nosotros.

“Desde el Municipio de Tigre seguimos impulsando políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos fundamentales. A través del programa ‘Para Verte Mejor’ acompañamos a niños, niñas y jóvenes en su trayectoria educativa, brindándoles una herramienta esencial para su aprendizaje y desarrollo. Nos llena de satisfacción trabajar junto a instituciones como la Fundación Nosotros, que todos los días promueven la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”, destacó Gisela Zamora

Esta política pública se lleva a cabo desde el año 2008 y está articulada entre las áreas de Salud y Educación. Consiste en la realización de chequeos a chicos de 1ro y 6to grado de las escuelas de gestión estatal para determinar si requieren los anteojos. La propuesta se lleva a cabo en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

“Nos visitan autoridades del Municipio de Tigre para la entrega de anteojos del programa Para Verte Mejor. Hace años que trabajamos en red junto a ellos y logramos que los jóvenes puedan tener un control oftalmológico anual”, expresó Evangelina Cambarer; directora del Centro Integral Fundación Nosotros.

La Fundación Nosotros se encarga de generar espacios de formación, promoviendo la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. A su vez, brindan acompañamiento a las familias y asesoran a la comunidad con cursos y espacios de atención.