Vecinos y vecinas disfrutaron de la Feria Colores y Sabores en el Refugio Municipal de Tigre

La gestión local llevó adelante la actividad con el objetivo de insertar laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional. Se realiza desde diciembre del 2021 y continuará todos los segundos sábados de cada mes.

La Casa de Tránsito El Refugio y las Casas Convivenciales Eva Perón llevaron adelante la Feria Colores y Sabores en el Refugio Municipal de Tigre, para el disfrute de vecinos y vecinas. La propuesta que realiza el segundo sábado de cada mes, tiene el objetivo de insertar laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira, sostuvo: “Estamos muy contentos de estar con la Feria Colores y Sabores, que la componen personas que están siendo asistidas. Es una política que llevamos a cabo desde el Municipio con el fin de incluirlas y capacitarlas para que tengan una salida laboral. Es importante que se visibilice este lugar como un espacio de contención y acompañamiento donde contamos con un equipo de profesionales y voluntarios que trabaja diariamente”.

La feria contó con productos realizados por las personas que concurren a la Casa de Tránsito El Refugio y a las Casas Convivenciales Eva Perón. En los puestos se encontraron plantas, cuadros, ropa, comida, libros, bijouterie, juegos didácticos de madera y más.

En relación, la directora general de Trabajo Social, Carolina Murua, expresó: “Este es un proyecto de inserción laboral que empezamos a implementar desde el año pasado en la Casa de Tránsito del Refugio, y lo hacemos en conjunto con el otro dispositivo convivencial que es para mujeres. Empezamos a trabajar en diferentes emprendimientos productivos y en el 2021 comenzamos con esta propuesta. Invitamos a los vecinos a venir y disfrutar de la Feria Colores y Sabores, con sus productos ricos, baratos y de calidad”.

“Estoy en el puesto de libros junto a mi compañera Mari tratando de vender un poco de cultura. Vivo acá y agradezco el refugio, la comida y la asistencia. Estas actividades me gustan porque me entretienen y me sacan de lo mío, me dan voluntad para vivir”, dijo Omar, vecino que participó de la feria. Por su parte, Daiana, vecina que asiste al refugio, expresó: “Estoy muy contenta, vivimos en el refugio y todo lo que está acá lo producimos nosotros. Gracias a Dios con esta actividad nos dan la oportunidad de poder vender y que la gente vea lo que hacemos”.

El Refugio Municipal de Tigre, ubicado en Enciso 425, entre Solís y Paso, asiste a personas en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional. Cuenta con 50 camas, dispuestas en tres habitaciones, una exclusiva para mujeres. El espacio brinda contención, acompañamiento, merienda, desayuno, cena y diversas actividades recreativas, educativas, culturales y talleres de oficios.

Por otro lado, las Casas Convivenciales Eva Perón, ubicadas en la localidad de El Talar, albergan a mujeres con hijos e hijas en situaciones de vulnerabilidad. Cuentan con módulos habitacionales destinados a la administración y el desarrollo de actividades compartidas, productivas, arte, lectura, apoyo escolar y juegos para niños y niñas. Además, cuenta con un equipo técnico conformado por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, personal administrativo y operadores.

Para conocer más acerca sobre El Refugio y en las Casas Convivenciales Eva Perón, comunicarse al 5282 7514 o enviar un mail a [email protected].

