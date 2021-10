Julio Zamora y Nicolás Kreplak presentaron el nuevo servicio de resonancia magnética nuclear de alto campo del Municipio de Tigre

El intendente y el ministro de Salud bonaerense junto a la concejala Gisela Zamora inauguraron el edificio anexo al HDI de Don Torcuato, donde está instalado el nuevo equipo médico. Gracias a esta significativa inversión de la comuna, vecinos y vecinas podrán realizarse estudios de alta y mediana complejidad como resonancias magnéticas con y sin contraste, angioresonancias, resonancias mamarias, espectroscopias, entre otros.

El intendente Julio Zamora y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak junto a la concejala Gisela Zamora y el secretario de Salud, Fernando Abramzon, presentaron el primer resonador magnético de última generación del Municipio de Tigre, que permitirá que la comunidad acceda a estudios de mediana y alta complejidad. A través de una inversión de más de 60 millones de pesos, el Gobierno local construyó un edificio anexo y una jaula Faraday en el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato, donde fue instalado el equipo médico.

“Estamos en el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato completando con este primer resonador nuclear la oferta de estudios por imágenes en el Municipio de Tigre, un elemento muy requerido por la comunidad. Agradecemos la visita del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Esto da cuenta del trabajo que venimos desarrollando en conjunto con el Gobierno bonaerense para lograr tener un fortalecimiento muy importante en el sistema de salud del distrito”, destacó el jefe comunal.

En tanto, Kreplak sostuvo: “Tigre es un distrito que se caracteriza por tener una construcción del sistema sanitario integral, a través de un gran trabajo realizado por su intendente Julio Zamora. Hay una labor ejemplar que se viene desarrollando entre el Municipio y la Provincia, que busca permanentemente mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas. En este caso se está presentando este resonador que es indispensable, ya que nosotros desde el Hospital Provincial de General Pacheco no teníamos la posibilidad de brindar este servicio y desde hoy lo vamos a poder hacer”.

El resonador nuclear de alto campo permitirá a la comunidad acceder a estudios de mediana y alta complejidad, como: resonancias magnéticas con y sin contraste, angioresonancias, resonancias mamarias, espectroscopias, entre otros. El equipo se complementa con el servicio que brinda el Municipio en diagnóstico por imágenes, con un tomógrafo multicorte, dos mamógrafos digitales, 8 ecógrafos y ecodoppler; y equipos de rayos digitales de última generación.

Al respecto, el secretario de Salud Fernando Abramzon indicó: “Este es un resonador magnético de alto campo 1.5 tesla super conductivo que permite realizar un montón de estudios de alta complejidad. Estamos muy felices porque es el primero en la historia de Tigre. Nos permite brindar un servicio integral y de calidad para las y los vecinos de la ciudad y distritos aledaños. El Gobierno local hizo un trabajo y una inversión muy importante no solo para colocar esta nueva herramienta sino que también para mantenerla en el tiempo”.

Durante el encuentro, las autoridades dirigieron unas palabras a los presentes, para luego realizar el corte de cinta que dio por inaugurado el espacio. Posteriormente realizaron una recorrida por su interior, donde descubrieron una placa alusiva a la presentación del servicio.

“Hemos dado otro paso muy importante para aumentar las prestaciones de salud a la comunidad de Tigre. Nos llena de orgullo porque el Municipio ha hecho una inversión muy importante para llegar a cumplir este objetivo. Este es un elemento fundamental para realizar diagnósticos por imágenes, algo que de forma particular es muy costoso”, manifestó la concejala Gisela Zamora.

Estuvieron presentes: el concejal Javier Parbst; el secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; la secretaria de Turismo, Florencia Mosqueda; el subsecretario de Redes Urbanas y Servicios Auxiliares, Alberto Vegnaduzzi; la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri; la directora ejecutiva del Hospital Materno Infantil, Alejandra Fontao; la directora general de Medicina Preventiva, María José Viani; y los delegados de Don Torcuato oeste, Alejandro Moyano, y este, Mercedes García.

