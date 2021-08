Cosechar feminismo y ambientalismo popular: la salida a la crisis

Por: Micaela Toscano

La lucha feminista, como movimiento trasversal, tiene multiplicidad de enfoques que apuntan a un solo eje: la igualdad en clave de géneros. Igualdad en el trabajo, en nuestras corporalidades, en nuestra identidad e incluso en nuestras camas. Ser y basta, que paren de matarnos. Pero, ¿qué relación hay con el ambientalismo?

En este devenir atípico de la pandemia, buscaba respuestas. Me encontré a la diputada Daniela Vilar alzando la voz en una sesión de la Cámara. Expuso que no hay justicia social sin justicia ambiental. Si el feminismo fue esa bocanada de aire que me hizo entender que tenemos que ser y basta, que es un derecho; esa frase fue otra apertura a un sinfín de inquietudes. Feminismo y ambientalismo popular son las preguntas que nos hacemos todos los días para ser mejores, aunque a veces no haya respuestas.

Tanto el capitalismo como el patriarcado han establecido un entramado de poder tal que son unos pocos con muchos recursos: son el 1 % de la población que se enriquece a costa de las mayorías que sufren las consecuencias de este modelo desigual. ¿Quiénes son les afectades? Mujeres, diversidades y la naturaleza, es decir, lo otro, todo lo que quede afuera del modelo de varón blanco cisheteronormativo.

Si bien sabemos que existen desigualdades, es la crisis climática y ambiental la que agrava aún más todo esto. Porque las inundaciones, las sequías, y la pandemia –por mencionar unos pocos ejemplos- no son azarosos: son los síntomas de un planeta sobreexplotado por el capitalismo voraz. Para este modelo, la naturaleza y las corporalidades feminizadas y diversas son vistas como territorios que pueden poseer, violentar y dominar para su propio beneficio. No son espacios ni lugares, sino objetos.

El hiperconsumo a costa de nuestros derechos también es a costa de la devastación de territorios y de nuestra salud: si el planeta está mal, nosotres también. La diferencia es que ese 1 % más rico, sí cuenta con recursos económicos para seguir sosteniendo su confort. En cambio, el 50 % de nuestro país que es más pobre, no. Sufre las consecuencias de esas inundaciones, de esas sequías, de la pandemia, de los agroquímicos y muchos más etcéteras.

Estas desigualdades se profundizan aún más para las mujeres. Basta que hablemos sobre corporalidades menstruantes: las mujeres cobran un salario 20,2 % menor al de los varones y a esto hay que sumar el costo de menstruar. También podemos pensar en el impacto ambiental de los productos descartables de gestión menstrual.

Ante estas problemáticas son las mujeres de los barrios, las trabajadoras, las investigadoras, las militantes, jóvenes y originarias que organizan los modos de hacerle frente a esto y a todo. Porque el movimiento entiende de desigualdades. La salida a esta gran crisis que estamos atravesando es con el feminismo y el ambientalismo popular. Es de cara a generar un cambio de paradigma hacia un modelo que sea amigable con el planeta. La salida es colectiva y con todes adentro.

(*) Ilustración Agustina Fimiani

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich