Rincón de Milberg: el Municipio de Tigre realizó el cierre del taller de bijouterie en macramé del programa “Emprendedoras Rodantes”

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó el evento que tuvo lugar en el Centro de Jubilados y Pensionados Eterna Juventud. Estas jornadas tienen como objetivo generar espacios de encuentro e intercambio y brindar herramientas para la autonomía económica en las mujeres.

El Municipio de Tigre llevó adelante el cierre del taller de bijouterie macramé, enmarcado en el ciclo del Gobierno local conocido como “Emprendedoras Rodantes” en Rincón de Milberg. El acto contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien realizó una escucha atenta y dialogó con los presentes.

“Estos espacios no solo consisten en aprender un oficio como el tejido o el telar; son lugares de encuentro e intercambio donde se fortalecen los vínculos comunitarios. Queremos que cada mujer del distrito sepa que cuenta con un Estado local que las impulsa a emprender y las acompaña en su camino hacia la independencia y el crecimiento personal”, destacó Gisela Zamora.

La iniciativa cuenta con diversos talleres como: tejido; telar y textil que se dictan en diversos puntos del partido. Las iniciativas consisten en cuatro encuentros presenciales y no es necesario tener conocimientos previos.

Emprendedoras Rodantes es un programa impulsado por el Municipio de Tigre que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres del distrito a través de la formación en oficios y microemprendimientos. La iniciativa consiste en una serie de talleres gratuitos dictados por artesanas experimentadas del programa “Mujeres Emprendedoras”, quienes comparten sus conocimientos en diversos rubros.

Este programa itinerante continuará ofreciendo diferentes cursos a lo largo del año en diferentes puntos del partido. Para conocer futuras sedes, días y horarios, contactarse al 5280 0410, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.