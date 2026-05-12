Ajedrez: decenas de competidores disfrutaron de la fecha inicial del Apertura 2026

La jornada se llevó adelante en el Centro Universitario Tigre (CUT) y contó con la presencia del intendente Julio Zamora, quien acompañó a los más de 100 participantes y resaltó la importancia de sostener en el tiempo el desarrollo de la Escuela Municipal de la actividad.

En el Centro Universitario Tigre, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañaron el inicio del Torneo Apertura 2026 de ajedrez del que participaron decenas de competidores.

“Se trata de un programa que fue creciendo a lo largo de los años y hoy se desarrolla en todos las localidades del territorio. La actividad sigue creciendo a lo largo de los años y eso es muy importante”, destacó Julio Zamora.

El certamen -organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez- se disputó bajo el sistema suizo a seis rondas y contó con la presencia de más de 100 competidores de diferentes puntos de la ciudad.

En este contexto, Gisela Zamora declaró: “Por voluntad del intendente Julio Zamora la disciplina continúa en un constante desarrollo y crecimiento. Hubo muchos concurrentes y una gran cantidad de participantes que se siguen interiorizando en la actividad. Esto es una clara señal de crecimiento”.

El Gobierno local cuenta con la Escuela Municipal que se dicta en más de 100 puntos del partido, como escuelas primarias, secundarias, bibliotecas, polideportivos, centros culturales; entre otros espacios. Cuenta con profesores especializados y más de 13.400 vecinos inscritos.