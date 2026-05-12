Continúan las capacitaciones de inclusión digital y alimentación saludable del Municipio destinada a adultos mayores

El Gobierno local llevó adelante los talleres en diversos puntos del partido. Tuvieron lugar en los Polideportivos “Rincón”; N°2 “Sarmiento” de Tigre centro y en el Centro de Jubilados Una Ilusión de Don Torcuato.

El Municipio de Tigre llevó a cabo diversos cursos para adultos mayores, con el objetivo de continuar mejorando su calidad de vida. En esta oportunidad, se realizaron talleres de alimentación saludable en la localidad de Don Torcuato y capacitaciones de inclusión digital en Rincón de Milberg y Tigre Centro.

Durante la capacitación de alimentación saludable los presentes recibieron recetarios con opciones de comidas saludables y consejos prácticos, en un espacio de charla y prevención pensado para acompañar a nuestros adultos mayores.

Mientras que en el taller de inclusión digital, vecinos y vecinas aprendieron a utilizar WhatsApp y adquirieron herramientas para un mejor uso de sus celulares.

Para participar de los próximos cursos, consultar en Facebook: “Adultos Mayores TIGRE”; por mail a [email protected]; o por mensaje al 11-6815-2717.