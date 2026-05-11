Lanzan una campaña de invierno para fortalecer la atención de infecciones respiratorias en niños

El Municipio puso en marcha una red de postas sanitarias destinada a la atención y derivación de pacientes con infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB), una de las principales causas de consulta durante la temporada invernal.

El Municipio de San Isidro, a través de su Secretaría de Salud Pública, lanzó la Campaña de Invierno 2026 para atender niños con infecciones respiratorias. La iniciativa articula el trabajo del Hospital Materno Infantil y la Guardia Pediátrica del Hospital Ciudad de Boulogne con postas sanitarias ubicadas en cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con el objetivo de descentralizar la atención, mejorar la accesibilidad y brindar una respuesta oportuna a la comunidad.

Las postas funcionan de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00h, en los siguientes CAPS:

-San Isidro Labrador (Intendente Tomkinson 1435, Beccar)

-Bajo Boulogne (Camino Real Morón 902, Boulogne)

-Villa Adelina (Av. de Mayo 1397, Villa Adelina)

-La Ribera (Coronel Rosales 1194, San Isidro)

Cada posta cuenta con un equipo de salud integrado por pediatra y enfermero, preparado para atender tanto derivaciones como consultas por demanda espontánea. Este abordaje permite evaluar y tratar de manera temprana los cuadros respiratorios, reduciendo riesgos y previniendo complicaciones.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Salud Pública al 4512-3006 / 3029 / 3099, enviar un correo electrónico a [email protected] o contactarse a través de Instagram en @sanisidrosalud.