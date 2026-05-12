martes, mayo 12, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

José C. Paz Noticias 

Profundizando proyectos en la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Redacción Periódico Para Todos

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

12 de mayo: me volví a reunir con Carlos Antivero, esta vez en el C.F.P. 401 y CFL 402 profundizando su proyecto en Centros Penitenciarios que brinda a jóvenes privados de libertad la oportunidad de un oficio y la inserción laboral con valores cívicos para reintegrar a la sociedad nuevamente.

La iniciativa se basa en el trabajo territorial y comunitario articulando con instituciones educativas y organizaciones sociales.

El Proyecto es un ejemplo de cómo José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje, se consolida como un claro referente de políticas concretas de inclusión y reinserción efectiva.

Todos temas que apoya el intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii, quien además es senador electo y Vicepresidente de las Ciudades de Aprendizaje (UNESCO).