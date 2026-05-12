Profundizando proyectos en la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

12 de mayo: me volví a reunir con Carlos Antivero, esta vez en el C.F.P. 401 y CFL 402 profundizando su proyecto en Centros Penitenciarios que brinda a jóvenes privados de libertad la oportunidad de un oficio y la inserción laboral con valores cívicos para reintegrar a la sociedad nuevamente.

La iniciativa se basa en el trabajo territorial y comunitario articulando con instituciones educativas y organizaciones sociales.

El Proyecto es un ejemplo de cómo José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje, se consolida como un claro referente de políticas concretas de inclusión y reinserción efectiva.

Todos temas que apoya el intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii, quien además es senador electo y Vicepresidente de las Ciudades de Aprendizaje (UNESCO).