Miles de vecinos y vecinas disfrutaron una nueva edición de la Carrera Comunidad Tigre en General Pacheco

En el marco del 140° aniversario de la localidad, el Gobierno local realizó una nueva jornada deportiva con una carrera de 5K y una caminata familiar de 2K. La propuesta impulsada por el Municipio busca promover hábitos saludables, fortalecer el encuentro comunitario y acercar el deporte a todos los barrios del distrito.

En General Pacheco, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición de la Carrera Comunidad Tigre. En el marco de los festejos por el 140° aniversario de la localidad, miles de vecinos y vecinas participaron de la iniciativa deportiva que incluyó una competencia de 5K y una caminata familiar de 2K. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la actividad junto a familias, corredores y corredoras que se acercaron a compartir la jornada.

“Estas propuestas forman parte de las políticas públicas que impulsa el intendente Julio Zamora para promover hábitos saludables y fortalecer el deporte en comunidad. Tigre cuenta con 19 polideportivos con natatorios climatizados y una amplia variedad de actividades para que vecinos y vecinas puedan practicar deporte y compartir en familia. Estamos orgullosos de que Tigre sea reconocida como una ciudad del deporte, del atletismo y del remo, acercando propuestas que mejoran la calidad de vida de la comunidad”, expresó Gisela Zamora.

La jornada tuvo como punto de partida y llegada la Plaza General Pacheco. Desde allí, los participantes avanzaron por distintos sectores de la localidad en un circuito que atravesó calles como General Artigas, Buenos Aires, San Juan, Tucumán y Salta, permitiendo a vecinos y vecinas disfrutar de una propuesta deportiva al aire libre en un recorrido seguro y organizado.

Por su parte, el ganador del primer puesto y vecino de El Talar, Tiago Acosta, expresó: “Me sentí muy cómodo durante toda la carrera. Me parece perfecto que el Municipio organice este tipo de propuestas gratuitas, porque tienen un muy buen nivel y permiten que muchas personas puedan participar. Además, el recorrido es hermoso y hace que la experiencia sea todavía más linda”.

Finalizada la carrera, los participantes realizaron ejercicios de elongación y disfrutaron de actividades recreativas abiertas para toda la familia. Además, se entregaron medallas a los primeros puestos de cada categoría, reconociendo el compromiso y desempeño de los corredores y corredoras.

“A pesar del frío, tuvimos una muy buena convocatoria y eso nos pone muy contentos. Es fundamental impulsar el deporte en la comunidad a través de este tipo de actividades, donde los vecinos y vecinas pueden participar junto a sus familias y también brindarles un espacio a los corredores. Desde el Municipio seguimos promoviendo distintas políticas públicas para fortalecer el encuentro y la vida en comunidad”, expresó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gomez.

Durante toda la actividad, los presentes contaron con puestos de hidratación para garantizar el bienestar de cada participante. Además, el operativo de seguridad estuvo acompañado por el Sistema de Emergencias Tigre (SET), el Centro de Operaciones Tigre (COT), agentes de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil.