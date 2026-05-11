A 213 años de la creación del Himno Nacional, se realizó un emotivo acto para la comunidad en Tigre centro

La actividad tuvo lugar en el mástil principal ubicado en la estación central de trenes, donde se presentó la Agrupación Sinfónica del Ejército, quienes interpretaron la marcha patriótica. Estuvieron presentes autoridades municipales y decenas de vecinos y vecinas de la ciudad.

Autoridades del Municipio de Tigre participaron del acto conmemorativo al cumplirse 213° años de la creación del Himno Nacional. El evento se llevó adelante en el mástil principal situado en la estación de trenes del centro del distrito y contó con la interpretación de la Agrupación Sinfónica del Ejército, espacio perteneciente al Colegio Militar de la Nación.

La actividad -organizada por la Subsecretaría de Turismo- se realizó en horas del mediodía en la bandera situada a las afueras de la estación ferroviaria principal de la ciudad. La banda interpretó el Himno Nacional y las marchas Avenida de las Camelias; de Las Malvinas y de San Lorenzo: para finalizar el grupo desfiló alrededor del mástil.

“Recibimos a la agrupación en un encuentro donde la música y el emblema nacional fueron los protagonistas. Se acercaron muchos vecinos y vecinas que se emocionaron a lo largo de todo el evento”, indicó la directora general de Desarrollo Turístico, Debora De Irahola.

El Día del Himno Nacional -que en un principio duraba 20 minutos- se conmemora cada 11 de mayo. Dicha pieza fue escrita por Vicente López y Planes y su melodía compuesta por Blas Parera en 1813.