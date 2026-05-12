San Isidro logró un acuerdo para garantizar el tratamiento completo de un niño con autismo

Una empresa de medicina privada había interrumpido prestaciones terapéuticas esenciales para un niño de 9 años. Tras la intervención de Defensa del Consumidor del municipio, la firma debió garantizar la continuidad de todas las terapias indicadas.

La oficina de Defensa del Consumidor de San Isidro alcanzó un acuerdo para resguardar los derechos de un menor de edad. Luego de varios meses de reclamos, una empresa de medicina prepaga se comprometió a brindar cobertura integral a las terapias de Benicio, vecino de Martínez de 9 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La situación comenzó a principios de este año, cuando su madre, Marina, advirtió cambios en la cobertura de las terapias. Si bien Benicio contaba con las autorizaciones correspondientes, la prepaga redujo la cantidad de sesiones prescriptas por su pediatra. Durante tres meses, el niño vio afectada la continuidad de tratamientos fundamentales para su desarrollo, vinculados al lenguaje, la lectoescritura y actividades de la vida cotidiana.

Frente a esta situación, Marina recurrió al municipio. “Me atendieron muy bien, tomaron el reclamo y citaron a la empresa rápidamente”, relató la vecina. Tras dos audiencias de conciliación realizadas en el plazo de un mes, la prestadora firmó un acuerdo comprometiéndose a cubrir el 100% de las prestaciones solicitadas: fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía y musicoterapia.

Desde el Municipio de San Isidro destacaron la importancia de estas instancias administrativas para agilizar soluciones y evitar procesos judiciales prolongados. “Nuestra función es acompañar a los vecinos y garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos por la ley, especialmente en casos vinculados a discapacidad”, señalaron desde el área tras la homologación del acuerdo.

El caso se suma como antecedente para otras situaciones similares. Marina destacó la atención recibida y recomendó a los vecinos que atraviesen inconvenientes de este tipo acercarse a Defensa del Consumidor, donde —según señaló— brindan asesoramiento y acompañamiento para la resolución de reclamos.

Para recibir asesoramiento o iniciar un reclamo, los vecinos pueden contactarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor al teléfono 4575-4006 o vía correo electrónico a [email protected].