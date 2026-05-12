UNDelta reunió a directivos de más de 100 escuelas públicas y privadas de la región

La Universidad presentó su oferta académica y proyectos de enlace y extensión a la comunidad educativa, con el fin de convocar a los docentes e integrantes de escuelas secundarias al trabajo en conjunto que posibilite un mayor acceso de los estudiantes a la educación universitaria.

En un paso decisivo para la integración académica y territorial, la Universidad Nacional del Delta (UNDelta) llevó a cabo una jornada de vinculación estratégica con autoridades de instituciones educativas de nivel medio desde el Teatro Otamendi de San Fernando.

El evento reunió a directivos de más de 100 instituciones educativas de gestión pública y privada, representando a una comunidad de más de 35.000 estudiantes de Tigre y San Fernando.

Además, participaron del evento autoridades municipales, regionales y de la Universidad Nacional del Delta: la Rectora, Lic. Carolina Farias; la presidenta de la Fundación Universidad Nacional del Delta, Lic. Alicia Aparicio; el Secretario Administrativo, Financiero y Técnico, Lic. Felipe Baldonado; el Secretario Académico, Dr. Federico Quilici; el Secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad, Prof. Sergio Castro; la Inspectora Jefa Regional de Gestión Estatal, Lic. Amelia Bresan; el Inspector Jefe Regional de Diegep, Dr. Isaac Cortez; Inspectoras Jefas Distritales de Tigre y San Fernando; Inspectores e Inspectoras de Tigre y San Fernando; Directivos y Docentes de escuelas secundarias de San Fernando y Tigre; Funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; y Concejales de San Fernando y Tigre.

La presidenta de la Fundación UNDelta y Diputada mandato cumplido Alicia Aparicio, una de las principales impulsoras de la creación de la universidad, destacó el valor histórico de este hito para el territorio: “Esta Universidad es presente y es futuro. Nació de un sueño y hoy es una realidad para nuestro distrito; no todos los días se puede tener una universidad propia”, expresó durante el encuentro.

Aparicio subrayó que el objetivo central es que los jóvenes de la región tengan una oportunidad real de desarrollo profesional sin tener que alejarse de sus comunidades: “Queremos que nuestros jóvenes tengan una oportunidad hacia el futuro, de desarrollo profesional y también de aportar a su propia comunidad”.

Por su parte, la Rectora de la UNDelta, Carolina Farias, expresó: “La Universidad se acerca con una propuesta pensada para los jóvenes de nuestra región y los desafíos actuales. Hoy contamos con 13 carreras de grado, entre licenciaturas y tecnicaturas, para que el alumno que termina el secundario encuentre aquí su vocación”, señaló la Rectora.

En sintonía con este crecimiento, Sergio Castro, Secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad, adelantó que para el año 2027 la UNDelta duplicará su cantidad de carreras, alcanzando un total de 26 propuestas académicas distribuidas en sus seis institutos.

Directivos de escuelas locales coincidieron en que este acercamiento es “revolucionario” para el sistema educativo regional.

Leonel Sosa, Director de la Secundaria Nº3 de San Fernando, destacó: “La posibilidad de que la universidad se acerque a las escuelas hace que los chicos no la sientan tan lejana y se animen a continuar sus estudios superiores”.

Por su parte, directivos de Tigre reconocieron la importancia de que existan programas pensados para unir la escuela secundaria con la universidad: “Que nuestros chicos tengan una universidad cercana y accesible es definitivamente un orgullo”.