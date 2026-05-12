Vicente López, la Capital del Himno, rindió homenaje a la canción patria en su 213° aniversario

Como cada 11 de mayo, el municipio conmemoró el Día del Himno Nacional con un acto homenaje junto a los vecinos en la plaza Vicente López y Planes, que lleva el nombre del autor de la canción patria.

La intendenta Soledad Martínez participó del acto, donde se refirió a esta efeméride: “Nos volvemos a reunir en esta plaza para homenajear nuestro Himno y para poner en valor la figura histórica de Vicente López. Como ciudadanos de este distrito, debemos aprender mucho más sobre la vida de este prócer. Por eso, en este encuentro reivindicamos nuestro compromiso municipal con la historia y la identidad de Vicente López”.

El Himno Nacional es un símbolo patrio que representa la identidad del país. La letra fue escrita por Vicente López y Planes, y la música fue compuesta por Blas Parera. Se celebra el 11 de mayo para conmemorar la aprobación de la Asamblea Constituyente de 1813, que la declaró como única marcha patriótica.

En el año 2018, el municipio fue nombrado como la Capital Provincial del Himno por la Legislatura bonaerense, y es el único que lleva esa distinción.

“En este momento de nuestro querido país, quiero reivindicar al Himno como un símbolo de unión. A lo largo de la historia argentina, millones de argentinos nos unimos detrás de su canto y a través de sus estrofas. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, en este día que para nosotros es una verdadera fecha patria”, remarcó la intendenta.

La celebración estuvo musicalizada por la Banda del Regimiento de Infantería 1 de Patricios, quienes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. También participó el joven talento de folklore argentino, Benjamín Bottero, que interpretó tres temas de chacarera con su guitarra. Estuvieron presentes las familias Esperón y Corvalan, descendientes de Gregoria López y Planes, hermana de Vicente López, y Santiago Esperón Ricoi, quienes viven en el partido desde 1820. Además, asistieron autoridades de la Armada, Liceo Naval y Prefectura, el Sacerdote del Huerto de los Olivos, veteranos de Malvinas, Bomberos, entidades de colegios y comerciantes de la zona.

El acto se realizó en la Plaza Vicente López y Planes, ubicada en el corazón de Olivos y que fue recientemente renovada, conservando su valor histórico, cultural y ambiental. En el centro de esta plaza se encuentra el monumento en homenaje al prócer argentino.