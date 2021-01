EFEMERIDES SEMANAL

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) 10 de enero…

Se celebra el Día de la Mujer Policía de la Provincia de Buenos Aires en honor a Silvia Mariel Sgarzini, primera mujer caída en cumplimiento del deber.

El Día Nacional de la Mujer Policía es el 14 de agosto en honor a Erica Bersich López caída en servicio en 1999, mientras que el Día Nacional de la Policía es el 19 de abril.

(*) Además…

El 10 de enero de 1919 se forma la Unión Tranviarios, el primer sindicato nacional de la actividad.

El gremio, llamado Unión Tranviarios Automotor, debió enfrentar muchas luchas, para reivindicar a los choferes, ya que en esa época los trabajadores tenían jornadas de doce horas mínimas y malas remuneraciones, no tenían descanso semanal o mensual, no se conocían vacaciones anuales pagas ni otras conquistas que se gozan actualmente.

Otra fecha importante es el 24 de septiembre de 1928 ya que ese día se conmemora el inicio del servicio público de colectivos en Argentina.

(*) 9 de enero

94 años del nacimiento de Rodolfo Walsh.

La dictadura cívico militar terminó con su vida el 25 de marzo de 1977.

“El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza.”, dijo.

El 24 de marzo de 1977 cuando se cumplía el primer año de la dictadura, había enviado la Carta a la Junta militar a todas las redacciones.

Al día siguiente circulaba por el barrio de San Cristóbal y en la esquina de San Juan y Entre Ríos es interceptado por un grupo de tareas compuesto por unas treinta personas.

Walsh dijo de sí mismo: “Fui lavacopas, limpiavidrios, comerciante de antigüedades y criptógrafo” y todas estas enumeraciones son ciertas aunque incompletas. Fue también un militante consecuente que pagó la coherencia con su vida, un periodista astuto fundador de un nuevo género periodístico con Operación Masacre.

En dicha obra se mezclan la investigación periodística con técnicas tomadas de la literatura, lo que resulta en una crónica que golpea como un cross de derecha.

Una de las pasiones que más lo desveló fue el ajedrez. Fanático de la disciplina desde chico, se sabe que pasaba largas horas en los bares de La Plata mirando los tableros y jugando. En su obra el ajedrez ocupó un lugar relevante.

La historia literaria de Walsh es conocida, pero nadie la sintetiza mejor que él en la autobiografía que escribió en 1965: “Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de sexto grado. Cuando a los diecisiete años dejé el Nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método: ahora armaba sigilosos acrósticos.

La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke: si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante cinco años.

Mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura aunque sí en la diversión y en el dinero. Me callé durante cuatro años más porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida…”

Hubo por lo menos dos cartas fundamentales en la vida de Walsh: la que le escribió a la Junta Militar y la que tuvo como destinatario explícito a sus amigos, aunque en realidad apuntara a un círculo más amplio. Es aquella en la relata la muerte de su hija Vicky, quien, al ver su casa cercada por militares resistió una hora y media devolviendo el fuego.

(*) Nikola Tesla

El 7 de enero de 1943, en Manhattan, EEUU fallecía el más grande inventor de la era moderna, un genio y soñador que con su talento y osadía se recuperó de las múltiples veces en que fue engañado, traicionado y estafado por sus colegas.

Nació el 10 de Julio de 1856, en Smiljan, Imperio Austrohúngaro, luego de terminados sus estudios básicos en tiempo récord, se volvió inconstante y inconformista, comenzó varias carreras técnicas pero ninguna lo entusiasmaba.

Su afición por la lectura se transformó en obsesión, memorizaba decenas de libros técnicos por mes, tenía visiones de máquinas inexistentes, las cuales podía detallar hasta su último componente.

En su primer trabajo formal en Budapest, rápidamente quedó a cargo del departamento eléctrico de la compañía de telégrafos. Allí inventó el primer amplificador de voz que se tenga registro, se trasladó a Francia convocado por la “Continental Edison Company”, donde criticó las máquinas traídas a Europa introduciendo mejoras convirtiéndolas en generadores a inducción, había inventado el “Campo Magnético Rotativo”.

Charles Batchelor lo envió a New York con una carta a Edison que decía “conozco a dos grandes genios, usted es uno de ellos; el otro es este joven”.

Edison lo tomó como su asistente principal y pactaron una paga por rendimiento. Tesla rediseñó los obsoletos generadores inventados por Edison, cuando fue a recibir su paga, Edison rompió su palabra, le pagó solo U$S 18.- y le robó las patentes.

En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light & Manufacturing, los primeros inversionistas esperaron que la empresa tuviera algunas patentes a su nombre y lo desplazaron quedándose con ella, Tesla era nuevamente traicionado.

En 1888 patentó el primer motor de corriente alterna a inducción sin rozamiento, el carácter volátil de Tesla sumado a sus ideas descabelladas lo hacían impredecible pero enigmático, esto atrajo el interés de George Westinghouse con quien se asoció para encarar la llamada “Guerra de las corrientes” que libró contra Edison.

Tesla demostró que su sistema de corriente alterna era más eficiente, más segura, más fácil de transportar y más económica. Sin embargo luego de ser elegida, los contactos políticos de Edison y su socio J.P.Morgan, mas sobornos y sabotajes, relegaron el proyecto Tesla, retomado años después de su muerte como única manera de llevar a cabo la nueva revolución industrial.

