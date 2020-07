San Fernando inició el ´Operativo Prevenir´ para reforzar los cuidados de los vecinos casa por casa

El Municipio sumó nuevas acciones de prevención de COVID-19 con visitas casa por casa para reforzar las medidas personales de los vecinos, consultando sus necesidades y si han tenido contacto estrecho con un caso positivo. “Estamos con el equipo municipal en Victoria para atender al vecino y que se sienta acompañado. Buscamos generar conciencia en este momento crítico de la pandemia”, dijo la Subsecretaria Eva Andreotti.

El Municipio de San Fernando continúa llevando adelante acciones de prevención de coronavirus en distintos barrios. En esta oportunidad, se inició el ´Operativo Prevenir´ en Victoria para reforzar los cuidados de los vecinos casa por casa y atender a las necesidades en este difícil momento de la pandemia. En la jornada participaron concejales y funcionarios de San Fernando.

La Subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Eva Andreotti, participó del operativo y explicó: “Estamos realizando el operativo Prevenir, yendo casa por casa para conocer las necesidades de los vecinos, si han tenido contacto con personas con COVID-19, poder alcanzarle contactos de emergencia y asistencia, y tratar de solucionar las situaciones que presenten. Estamos con todo el equipo municipal en Victoria para atender al vecino y que se sienta acompañado”.

En ese sentido, la funcionaria remarcó: “Buscamos sobre todo generar conciencia en este momento crítico de la pandemia. Lo importante es mantener el distanciamiento social, tratar de quedarse en casa lo máximo posible, porque es la única forma para detener este virus”.

Los vecinos de Victoria también opinaron acerca de los controles y la asistencia del Municipio. Por ejemplo, Graciela de la calle Constitución, comentó: “Veo que han aumentado los controles y me parece bien. Me llamaron desde la Municipalidad para saber si necesitaba algo, la verdad que no me puedo quejar. Es necesario que la gente tenga conciencia y agradezco que nos visiten”.

En tanto, la vecina Claudia señaló: “Los operativos me parecen muy importantes, los vecinos nos sentimos más cuidados. Se hace un poco ya pesada la cuarentena, pero es la única forma para cuidarse y hay que respetarla”.

“Cabe recordar que el Municipio de San Fernando acompaña las medidas preventivas de contagio del COVID-19 anunciadas por el Gobierno Nacional, entre la que se destaca el cumplimiento estricto de la cuarentena obligatoria, debiendo los vecinos tomar las siguientes precauciones:

– Quedarse en sus casas. Salir sólo si es de extrema necesidad, obligatoriamente con la boca y la nariz cubiertas con barbijos sociales o protectores faciales; y en todo momento mantener distancia de al menos 2 metros con otras personas.

– Para consultas exclusivas de salud relacionadas al Coronavirus, consultar al nuevo teléfono local 103 en el horario de 8 a 00hs; o al celular 1165322574 durante la madrugada, de 00 a 8hs.

– Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, o si estuvo en contacto con un caso confirmado, comunicarse con la línea telefónica local 103; o la línea provincial 148.

– Lavarse las manos regularmente con agua y jabón; y evitar tocarse la cara si no están debidamente desinfectadas.

– Al estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo.

– Ventilar y desinfectar los ambientes.

– No automedicarse.

– Comunicarse con Atención al Vecino al 0800-777-6864 para denunciar violaciones de cuarentena, o comercios o empresas indebidamente abiertos.

– Si se detectan infracciones en comercios al Programa Nacional “Precios Máximos” para regular el valor de determinados productos de primera necesidad, revisar el listado y hacer la denuncia en la web preciosmaximos.argentina.gob.ar o comunicarse al 0800-666-1518”, destaca un comunicado oficial.

(*) Para conocer la situación actual de casos en San Fernando e información sobre los servicios municipales, ingresar a: www.sanfernando.gob.ar/coronavirus

