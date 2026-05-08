Zoe Gotusso fue ovacionada en el Teatro Otamendi de San Fernando

La cantante y compositora cordobesa de pop y bossa nova, exponente de una nueva generación de artistas, llegó a la moderna sala sanfernandina como parte de su tour solista 2026, con un show intimista que deleitó y tuvo mucha interacción con el público.

El pasado sábado 2 de mayo, Zoe Gotusso, gran estrella de la música nacional, cantó, deslumbró y fue ovacionada en el Teatro Otamendi de San Fernando, en una noche inolvidable que forma parte de su tour 2026, donde no faltó una fuerte interacción con el público.

La carrera solista de esta cantante y compositora cordobesa, importante figura que integra la nueva generación de artistas latinoamericanos, mereció el Premio Gardel en 2021, presentándose además como telonera de Coldplay en 2022, y de Fito Páez y Paul McCartney en 2024.

Luego de su show, expresó: “Es un teatro muy lindo y muy nuevo; se los recomiendo, más allá que se presente un show de música o una obra teatral, así que sigan viniendo. El show fue muy hermoso, que vivo como algo de mucho disfrute, y ojalá la gente también lo haya disfrutado. Ha sido un placer actuar acá”.

Cada vez más artistas de renombre visitan la sala teatral sita en Sarmiento 1477, San Fernando, la más moderna de la región.

La programación y las entradas para los espectáculos pueden reservarse ingresando en www.teatrootamendi.com