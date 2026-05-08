El Municipio de Tigre realizó una jornada para adultos mayores con foco en la salud, el deporte y la prevención

La actividad incluyó un recorrido por el Museo de Arte Tigre, una charla a cargo del doctor Ernesto Girola y una exposición sobre el sistema Alerta Tigre. En esta oportunidad, participaron de la jornada vecinos que asisten al Polideportivo N°1 General San Martín de Don Torcuato y representantes de los centros de jubilados “El Arco” y “Conesa” de Benavídez.

El Municipio de Tigre llevó adelante una jornada destinada a adultos mayores que comenzó con un recorrido por el Museo de Arte Tigre (MAT) y continuó en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) con propuestas orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La actividad contó con la participación del doctor Ernesto Girola, quien brindó una charla sobre prácticas saludables, prevención y deporte.

Por su parte, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, expresó: “Estuvimos presentes acompañando a los adultos mayores en una charla sobre salud, deporte y prevención, que este año sumó la incorporación de Alerta Tigre. Esta iniciativa, impulsada por el intendente Julio Zamora, forma parte de las políticas que lleva adelante el Municipio de Tigre y se realiza por tercer año consecutivo junto a los adultos mayores de los polideportivos y centros de jubilados”.

Durante el encuentro, los presentes también participaron de una exposición sobre el funcionamiento del sistema Alerta Tigre, con el objetivo de acercar herramientas de prevención y cuidado a la comunidad.

En esta oportunidad, participaron de la jornada adultos mayores del Polideportivo N°1 General San Martín de Don Torcuato y representantes de los centros de jubilados “El Arco” y “Conesa” de la localidad de Benavídez.

La propuesta se enmarca en las iniciativas que el Municipio impulsa para promover el bienestar integral de los adultos mayores, fomentando hábitos saludables, el acceso a la información y la participación comunitaria.