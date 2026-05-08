El intendente de San Isidro presentó la Rendición de Cuentas municipal y el plan de gestión para los próximos meses ante más de 200 vecinos de Villa Adelina y Boulogne. Allí aseguró que con la modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU), San Isidro mantendrá su esencia y acompañará al crecimiento de los vecinos.

En una reunión abierta, realizada en el Club Social Boulogne y frente a vecinos de Villa Adelina y Boulogne, Lanús realizó la rendición de cuentas de gestión y presentó el plan del 2026 para estas zonas, con metas a cumplir en las áreas de Seguridad, Salud, Espacio Público y Urbanismo, Modernización, Desarrollo Humano, Deportes, Educación, Cultura y Trabajo.

Al inicio de la presentación, Lanús hizo hincapié en la aprobación de la actualización del Código de Ordenamiento Urbano (COU): “Dimos un paso histórico a base de reglas claras y desarrollo para el crecimiento de Villa Adelina y Boulogne. Lo que buscamos es que, especialmente alrededor de las estaciones y en lugares que hoy están muy caídos, pueda haber inversión, desarrollo, iluminación, gente caminando y más seguridad”, enfatizó. Además, en relación al área de Ambiente y Espacio Público, se encuentra en ejecución el Parque Teniente Estevéz (Ipiranga), más de una hectárea que va a ser utilizada para el disfrute de los vecinos con juegos, áreas de descanso; se desarrollará la segunda etapa de la Plaza Belgrano; y la puesta en valor integral por etapas de la Plaza Alsina. Se va a continuar mejorando el Espacio Público con el Plan de Reparación de Calles y Veredas para mejorar la movilidad y la seguridad vial en todo el distrito.

En materia de seguridad en Boulogne, aumentó el sistema de vigilancia (cámaras) un 72% (472 cámaras) y en Villa Adelina un 123% (total 281 cámaras), se continuarán instalando nuevas cámaras de seguridad. Los próximos objetivos son: la incorporación de 225 armas no letales para los agentes de la Patrulla Municipal; la ampliación de cámaras lectoras de patentes (30 más que las actuales); la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), que integrará de manera funcional el trabajo territorial de la Patrulla Municipal con el monitoreo centralizado, mejorando la eficacia en prevención, respuesta y distribución de recursos; el equipamiento del 100% de los vehículos de la Patrulla Municipal con cámaras específicas conectadas en tiempo real al COM vía 5G, permitiendo transmisión en vivo de imágenes y sonido interior y exterior; incorporación de 100 nuevos oficiales de seguridad a la Patrulla Municipal, 20 nuevas motos y renovación de 27 patrulleros para fortalecer la flota. Lanús, presentó junto a otros intendentes del conurbano, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, una ley que permita a los municipios contar con policía propia.

También comentó que se continuará ejecutando el plan integral de arbolado, que ya lleva plantados más de 4200 árboles, se realizaron 6500 podas y se arreglaron 500 frentes de veredas en el marco en todo el distrito; se instalaron 3000 nuevos contenedores, se optimizaron los recorridos de recolección de basura y la digitalización de los procesos de barrido para mejorar la higiene urbana.

En salud, destacó la realización del programa 1000 días con más de 25 operativos; los 55 operativos con la unidad móvil sanitaria, y comentó que se van a reforzar los operativos territoriales de salud, acercando vacunación y controles, educación alimentaria y más. Además, confirmó que se va a desarrollar un nuevo modelo de admisión médica, la centralización total de turnos por el centro de atención telefónica, apertura de agendas del Hospital Materno Infantil, un nuevo moderno sistema (HIS), con la historia clínica de cada paciente, y nuevas obras, entre las que se destacan la impermeabilización de las cubiertas del Hospital Central, y la corrección de filtraciones y humedades en el Hospital Materno.

En el eje Desarrollo Humano y Deportes, se cumplieron los objetivos impuestos y se va a continuar con: el cerramiento y climatización de la pileta del Campo N°5; entre otros. Además, se continúan las obras en Barrio Angelita, Barrio Los Depa, Barrio el Ombú, Barrios de la Cava y el Barrio Ferroviario, con la red pluvial, apertura de calles, y más.

En el área de modernización, eficiencia e integridad, el intendente comentó que se cumplieron las metas del 2025 con la renovación de la licencia de conducir en aproximadamente una hora y sin pagar de más (con 55 mil vecinos impactados); la entrega de permisos de obra y construcción en forma 100% digital; más 600 comercios habilitados de manera gratuita y 100% online; y hoy el municipio cuenta con un 90% expedientes digitalizados.

En el área de Educación, Cultura y Trabajo, el Municipio se encuentra trabajando con 5 escuelas estratégicas, alcanzando a más de 4000 chicos; se está realizando la puesta en valor del área de talleres de la escuela Técnica número 3; continúa el desarrollo eficiente del programa primera infancia; se continuará con las diferentes propuestas culturales.