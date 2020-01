Autoridades del Banco Provincia recorrieron el Hospital Oncológico de José C. Paz y las obras de la Facultad de Medicina 

También se inauguró un Módulo Bancario con dos cajeros automáticos, ubicado cerca del Hospital Oncológico

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, recibió en su despacho la visita del presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Juan Cuattromo, del secretario general de la Gobernación y ex rector de la Universidad de José C. Paz (UNPAZ), Federico Thea, la directora del BAPRO, Juliana Di Tullio y al Gerente General Rubén González Ocantos.

La reunión fue previa a la inauguración de un Módulo Bancario con dos cajeros automáticos, ubicado cerca del Hospital Oncológico de José C. Paz «Victoria Irene», en una ubicación «muy estratégica» según calificó Ishii.

Luego, tras el acto inaugural, el intendente Mario Ishii encabezó el recorrido que llevó a los funcionarios a conocer la moderna infraestructura y tecnología médica de punta del Hospital Oncológico, que tiene el equipo Haifu (High Intensity Focused Ultrasound/ Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad) para después visitar la obra en construcción de la Facultad de Medicina y Ciencias Médicas de la UNPAZ, que se encuentra en etapa avanzada y que será inaugurada en pocos meses.

Cuattromo, Thea y Di Tullio mostraron al intendente Ishii una gran satisfacción por el progreso de la gestión municipal, que se realiza con recursos propios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...