Zamora: “Tenemos que dar lo más urgente, que es la comida en la mesa de los vecinos”

El intendente de Tigre brindó declaraciones radiales en el programa “Lanata sin filtro”, en las que reflexionó sobre el comunicado de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y destacó: “Lo que tratamos de mostrar con esta presentación tiene que ver con algo que estamos sintiendo, que hay una población que tenía un determinado nivel de ingresos que no alcanza a cubrir lo que antes si”.

“Está a las claras la preocupación que tienen muchos intendentes vinculada a temas que son los que consideramos más urgentes, como salud, alimentación, educación, transporte e inflación. Esto en términos generales impacta no solo sobre las y los vecinos, sino también en las economías de nuestras administraciones; que no es nuevo pero veníamos con un proceso inflacionario anterior que nos impedía administrar de manera ágil”, continuó Zamora en diálogo con “Lanata sin Filtro” por Radio Mitre.

Consultado por el recorte que realizó el Gobierno nacional para los comedores, el jefe comunal detalló: “En Tigre teníamos algo de apoyo pero no era sustancial. La mayor parte del respaldo venía, en parte de la Provincia de Buenos Aires, pero mayormente de recursos muncicipales. Por eso, en términos de impacto, no es tan trascendental. De todas maneras, ese retiro viene acompañado de una inflación que está incorporando personas con necesidades alimentarias que antes no existían. Eso por supuesto se vuelve sobre las espaldas del Municipio y de la gente que paga las tasas locales. Es por ello que debemos utilizar esos recursos y sacarlos de las funciones propias y específicas de la comuna, que son alumbrado, barrido, limpieza, entre otras, y dar a lo más urgente que es la comida en la mesa de nuestros vecinos”.

Respecto a la situación actual de las y los vecinos, indicó: “Los reclamos son variados producto de que hay aumentos en los precios de los cosas, en las tasas, en los impuestos y sus ingresos no llegan a cubrir el todo como antes. La queja está pero no de manera organizada, por lo menos por ahora es lo que vemos. Lo que nosotros tratamos de representar con esta presentación que hace la FAM tiene que ver con algo que estamos sintiendo, que hay una población que tenía un determinado nivel de ingresos que no alcanza a cubrir lo que antes si”.

Luego, Zamora sostuvo: “El impacto que sentimos tiene que ver con la devaluación abrupta que hubo y obviamente con la incorporación de sectores medios a la necesidad alimentaria, más que con alguna política concreta. El gran impacto, en lo que nosotros podemos evaluar, tiene que ver con una economía que no se ajusta”, y culminó: “Queremos licitar una obra que tenemos en nuestra comunidad y no podemos porque no hay precios todavía que tengan las empresas, entonces se ralentiza toda la administración de la obra pública o de las contrataciones que podamos hacer. A nivel de la gente, sentimos que hay más personas que van a los comedores para una ayuda alimentaria”.

