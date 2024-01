Entrevista al Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

“La gestión comunicacional de cuarta generación resulta capital en la batalla política del siglo XXI”

(Por Antonio Secci) El profesor Víctor Zalazar, doctorado en Filosofía y Teología, y diplomado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO), es un docente universitario de larga trayectoria y estudioso de los fenómenos comunicacionales emergentes a partir de las nuevas tecnologías, y sus consecuencias en el ámbito social y político.

Zalazar es un expositor recurrente en simposios y seminarios dentro y fuera del país y desde hace años viene acompañando la gestión de Mario Alberto Ishii al frente de José C. Paz, uno de los municipios históricamente más castigados por la marginalidad y la pobreza y que en los últimos 24 años ha resignificado su posición dentro del conurbano bonaerense, hasta convertirse en uno con los mayores indicadores de proyección social y desarrollo.

-Cuando uno se fija en el mapa estadístico del conurbano y estudia cifras, índices y datos demográficos y las compara con José C. Paz, resalta un antecedente relevante: que en diciembre de 1999 era considerado un “distrito inviable” o un municipio fallido. Una zona casi de guerra en la que nadie quería incursionar. Hambre, desnutrición infantil, escasez o ausencia de infraestructuras básicas y un largo etcétera que problematizaba cualquier intención de gobernabilidad.

-Sí, sin dudas. De tal manera era inviable José C. Paz que en 1999 se le pidió al intendente electo Mario Ishii que no asumiera y que el municipio fuese dividido, en parte para San Miguel y en parte para Malvinas Argentinas. Sin embargo, Mario Ishii, un descendiente de inmigrantes japoneses criado en esta misma ciudad, afrontó el desafío -que era complejo, multidimensional y sin apoyos financieros- y asumió el compromiso de sacar el distrito adelante. Además esa decisión fue tomada en el marco de la crisis social, política y económica del 2000. Hoy y tras 24 años de gobierno los resultados están a la vista y hasta resulta difícil sintetizarlo. Él hizo de un distrito inviable, un municipio pujante e innovador con proyección nacional e internacional.

-En sus charlas o ponencias usted muchas veces hace referencia a una tercera fundación de José C. Paz…

-En lo personal considero que hubo una tercera fundación de la ciudad a partir del 10 de diciembre de 1999, precisamente cuando Ishii asume la intendencia por primera vez en medio de un desastre sin precedentes en la Argentina desde el crack bursátil de 1929, conocida en Argentina como la Crisis del ‘30. La irrupción de Ishii al frente de un municipio relegado socialmente, con niveles que se podían comparar con el África profunda en algunos índices, significó el comienzo de un largo y lento, pero constante camino de ampliación de derechos y nivel de vida de los vecinos. Un trayecto ascendente que no ha concluido y que supuso la inclusión de miles de familias a la educación integral –incluida la universitaria–, al asfalto, a una salud de cobertura amplia, eficiente y gratuita, junto a la modernización de vastas áreas urbanas sometidas a décadas de abandono y postergación. En este sentido, la aparición política de Mario Ishii y su filosofía de una política diseñada desde lo popular e inclusiva, fue determinante hasta hoy.

-Para algunos, Ishii es simplemente uno más de los llamados “barones del conurbano” que gana elecciones gracias a un eficiente aparato político. Pero por otra parte, los índices de su gestión, los “datos duros” dejan fuera de juego muchas de las críticas que la oposición viene ensayando desde hace tiempo.

-Es interesante que mencione usted este punto, porque precisamente si existe un “aparato” que busca influir en el electorado, no viene del lado político sino, sobre todo, del comunicacional, desde los sectores más conservadores. El apoyo irrestricto del electorado paceño que vota a Ishii elección tras elección, debido a sus políticas sociales y modelo de movilidad social ascendente, no ha podido ser derribado por ninguna operación mediática, ninguna denuncia espuria ni campañas de difamación plagadas de fake news dirigidas com mucha inquina. Y eso es un gran triunfo para cualquier político: el acompañamiento de la gente que ha visto su vida mejorada por políticas redistributivas.

-Parece que Ishii tiene algo especial, como un noviazgo con su electorado. En este punto se parece a otros intendentes históricos como Descalzo en Ituzaingó o Ferraresi en Avellaneda. ¿Cuán sería esa sintonía entre el electorado paceño y su político más votado?

-Creo que Mario Ishii es, ante todo, un Estadista. Un hombre que halló su sino, su senda verdadera y existencial en la arena política y la transitó sin tibiezas.

-Estadista es un concepto complejo, políticamente de mucha envergadura… ¿Cómo entiende usted esa palabra? Digo… No cualquiera puede ser un verdadero estadista. Se puede ser un gran gestor, pero Estadista supone aspectos muy profundos.

-Coincido plenamente con usted, pero fíjese que para mí un Estadista es aquel que tiene visión y decisión, y además sabe observar las variables –siempre complejas– de la realidad, para llevarlas a una praxis, a una concreción. Creo que en José C. Paz eso se viene demostrando desde hace décadas en sus más de cuatrocientas obras que hoy son una realidad y que cambió la vida de la gente. Ishii es un gran intuitivo, un verdadero zoon politikón como dijera Aristóteles hace 2.500 años. Ishii es un gran animal político que sabe cómo generar recursos para el bienestar de la ciudadanía. Le diría que además es una analista de la realidad social que sabe reconocer las herramientas que cada coyuntura brinda para solucionar problemas. Sabe delegar y sabe exigir. Algo que lo que hace también un Estadista es una virtud ineludible: ampliar la mirada al futuro sin desenfocarse en el presente.

-Veo que tiene puesta “la camiseta” del intendente Ishii.

-Tengo puesta la camiseta de José C. Paz, porque nací aquí y vi su metamorfosis. Aún así me resulta muy difícil poder sintetizar estos años, ya que además de acceder seis veces a la intendencia por el voto popular con abrumadora mayoría, pude ver, mucho antes de mi ingreso en la gestión, cómo las cosas fueron progresando y cambiando dramáticamente y para bien. Antes, el vecino de José C. Paz debía ir a curarse a hospitales de Moreno u otras localidades. Hoy esa situación se revirtió y José C. Paz recibe miles de enfermos que requieren tratamientos complejos (oncológicos, dentales, quirúrgicos y de diagnóstico por imágenes) y lo hacen en nuestros hospitales y centros. Lo que antes era tierra yerma donde campeaba el desamparo y la precariedad, hoy es un campo fértil en términos de justicia social y ampliación de derechos esenciales, como la salud.

-Creo haber leído por ahí que el intendente Ishii fue nombrado Secretario Ejecutivo para las Ciudades del Aprendizaje UNESCO de la República Argentina, designado así en la ciudad de Querétaro, México.

-Así es… A lo largo de su vida política, Mario Ishii recibió innumerables reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales que exceden las posibilidades de esta entrevista. La lista sería muy larga.

-Sin embargo, en las últimas elecciones PASO el intendente Ishii perdió una leve porción del apoyo histórico de su electorado frente a un fenómeno emergente, inesperado y de difícil catalogación, como fue Javier Milei… ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo sorpresa en la gestión municipal o estaba dentro de los cálculos?

-Creo que Milei dejó expuesta una cuestión fundamental y es que la gestión comunicacional de cuarta generación resulta capital en la batalla política del siglo XXI. Algo que muchos intendentes en toda la provincia de Buenos Aires descuidaron o subestimaron: el poder de las redes, la nueva comunicación digital, celular, que lo impregna todo y que opera en los sectores nuevos que se incorporan al voto.

-¿Habla de los jóvenes, del sector sub-20 del electorado?

-En efecto. Ese sector, que en el caso de José C. Paz nunca conoció el deterioro y la pobreza extrema que aquí campaba antes del ascenso de Ishii, fue permeado e inducido a un voto superficial y lleno de premisas falsas en el discurso de Milei. Por eso desviaron su voto al candidato más atractivo mediáticamente, no al más eficiente, ni al más comprometido en términos de justicia social. Sin dudas en José C. Paz, hay esquemas que debemos incorporar, lecciones que aprender, aunque somos un municipio puntero en el uso y el estudio de la Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías, falta aún una adecuada usina de contenidos para hacer frente a estos fenómenos que usted describe. Milei es una criatura mediática y eso no puede ni debe suplantar a la política real, la de la gente y para la gente. Por supuesto Ishii y cientos de otros intendentes de diverso signo político tomaron debida nota de este fenómeno que irrumpió y que derribó a decenas de gobiernos municipales. Algo que por fortuna no pudo suceder en José C. Paz. Si hubiese triunfado Molei podría haber comprometido el decurso de una planificación a largo plazo llena de logros. Si aquí hubiese ganado Libertad Avanza de Javier Milei, el hospital oftalmológico, odontológico, de zoonosis y el Centro Municipal de Estudios con capacidad para 50.000 estudiantes y donde se enseñan nueve idiomas, estarían en la mira del furor privatizador de Milei y sus doctrinas económicas basadas en la Escuela de Chicago. Una réplica de lo que hizo ya Martínez de Hoz durante la dictadura de Videla, o Pablo Baraona en Chile con Pinochet. ¡Un desastre! Un retroceso de todo lo hecho para los vecinos de José C. Paz. Por fortuna, Mario Ishii demostró tener una base sólida de afecto popular, de reconocimiento público de las bases más castigadas por este sistema injusto y fue reelegido por sexta vez. Gracias a esta continuidad puede ahora cumplir su promesa de campaña e iniciar la construcción a nuevo de las tres Escuelas Especiales que se encontraban en un estado ruinoso. Para eso conformó la Constructora Municipal y firmó hermanamiento con la Ciudad de Oñate, en el País Vasco, en España.

-Escuchándolo a usted uno se pregunta… ¿Cuál es eventualmente la proyección de este intendente del conurbano profundo? Viéndolo de esta manera, me imagino que hasta podría ser un presidenciable en el futuro.

-La proyección del intendente es –según yo lo veo– sin techo. Desde su primer gobierno al inicio del siglo, una de sus preocupaciones fue brindar un plus educativo a la población con cursos cortos, modulares y de rápida salida laboral con una sólida formación profesional. Corría el año 2000. La Provincia de Buenos Aires no le daba la importancia actual a la formación laboral y ese proyecto se expandió por municipios vecinos y aún fuera de las fronteras. José C. Paz fue el primer distrito en contar con una Dirección de Cultos, un Defensor del Discapacitado, un Juez de Defensa del Consumidor. Algo significativo fue traer una máquina especial desde China para el moderno hospital oncológico Victoria Ishii, que cuenta con tecnología HAIFU única en Latinoamérica. También nuestra ciudad fue declarada Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO en 2021, como ya mencionó usted. ¿Me pegunta si Mario Ishii podría aspirar a la carrera presidencial? Solo voy a decirle esto: La debacle que dejará tras de sí Javier Milei, el tsunami de pobreza, sumisión jurídica y exclusión social, solo podrá ser revertido por doctrinas como el peronismo más comprometido y por personas con una mentalidad proactiva y progresista como Ishii. No sé si en su cabeza existe ese pensamiento, la idea de convertirse en presidenciable, pero le aseguro que sería una gran noticia para los argentinos si así fuera.

Fuente: Diario El Argentino

