Julio Zamora acompañó los festejos por el 24° aniversario del Centro de Jubilados Santa Marta

El intendente de Tigre participó de la celebración junto a socios, socias y autoridades de la institución. Durante el encuentro, destacó el rol de estos espacios como ámbitos de contención, integración y encuentro para las personas mayores de la comunidad.

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañaron los festejos por el 24° aniversario del Centro de Jubilados Santa Marta de Ricardo Rojas. La celebración reunió a socios, socias y miembros de la comisión directiva, quienes compartieron una jornada de encuentro y camaradería.

En ese marco, Zamora, expresó: “Es una alegría poder acompañar un nuevo aniversario del Centro de Jubilados Santa Marta, una institución que desde hace 24 años brinda contención, compañía y espacios de encuentro para los adultos mayores de Ricardo Rojas.

Estos lugares cumplen un rol fundamental porque fortalecen los vínculos entre vecinos y vecinas, promueven la participación activa y contribuyen a construir una comunidad más integrada y solidaria. Desde el Municipio vamos a seguir trabajando junto a cada una de estas entidades que tanto hacen por nuestros mayores”.

Durante la actividad, las autoridades destacaron la labor que realiza la institución en favor de las personas mayores y su aporte al fortalecimiento del tejido social de la localidad. Además, los presentes disfrutaron de un almuerzo, y el tradicional corte de torta para conmemorar un nuevo año de vida de la institución.