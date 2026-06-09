Se incorporaron desobstructores de vía aérea para fortalecer la respuesta del servicio de salud del Municipio

El Gobierno local realizó la entrega de 40 elementos no médicos que serán distribuidos entre los 23 CAFyS y el SET. Los dispositivos tienen como objetivo restablecer de inmediato la ventilación y oxigenación en pacientes con asfixia por atragantamiento, previniendo así la hipoxia severa, el daño neurológico irreversible o la muerte.

A fin de continuar mejorando el sistema de salud local, el Municipio de Tigre incorporó con fondos propios 40 desobstructores de vía aérea. La iniciativa contempla además la capacitación del personal del SET y de los CAFyS para el correcto uso de este dispositivo, incorporándose como una herramienta complementaria dentro de la batería de recursos disponibles para la atención de emergencias.

Los desobstructores de vía aérea son dispositivos diseñados para asistir en situaciones de atragantamiento mediante un mecanismo de succión que permite liberar la obstrucción de las vías respiratorias. Originalmente fueron desarrollados para casos en los que la maniobra de Heimlich no puede realizarse o resulta dificultosa, como determinadas condiciones físicas o situaciones particulares. Sin embargo, en los casos habituales no reemplazan dicha maniobra, sino que constituyen una herramienta adicional que puede contribuir a mejorar las posibilidades de resolución de la emergencia.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: “Esta incorporación representa un paso más en el fortalecimiento de nuestro sistema de emergencias. Se trata de una herramienta que complementa los protocolos existentes y amplía los recursos disponibles para actuar ante situaciones de atragantamiento. Además de la entrega de los equipos, estamos impulsando la capacitación de nuestros equipos de salud y promoviendo que más instituciones de la comunidad conozcan y adopten esta tecnología”.

En el marco de esta incorporación, el Municipio también promoverá la inclusión de contenidos vinculados al uso de estos dispositivos en las capacitaciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que se desarrollan en el distrito. Asimismo, se continuará recomendando la adquisición de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), fundamentales para la atención temprana de eventos cardíacos.

Desde el Municipio se recomienda que instituciones, establecimientos gastronómicos, clubes, escuelas y otros espacios de concurrencia pública evalúen su incorporación como parte de sus recursos de seguridad y prevención.