Vicente López incorporó un nuevo sistema de comunicación para la Patrulla Municipal

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, presentó un nuevo sistema de comunicación más moderno y ágil para la Patrulla Municipal motorizada.

La herramienta permite que los agentes se mantengan conectados en tiempo real con ESCUDO durante los operativos sin necesidad de utilizar las manos, mejorando la coordinación, agilizando la respuesta ante emergencias y reduciendo los riesgos durante la conducción.

“Seguimos invirtiendo en tecnología para los agentes de la Patrulla Municipal de Vicente López. En este caso, la patrulla motorizada tiene un nuevo sistema de comunicación, mucho más moderno y ágil, que les permite manejar la moto mientras se comunican, tanto entre ellos como en tiempo real con el Centro de Monitoreo”, señaló Soledad Martínez.

Hasta ahora, los agentes debían utilizar equipos de comunicación manuales mientras patrullaban. Esto no solo dificultaba su tarea, sino que también podía generar distracciones y ponerlos en riesgo durante los recorridos y las intervenciones.

Con la incorporación del nuevo sistema, los integrantes de la Patrulla de Motos pueden permanecer comunicados de manera permanente y segura, sin quitar las manos del vehículo. De esta manera, se facilita la transmisión de información en tiempo real y se mejora la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia.

La tecnología también permite fortalecer la coordinación entre los agentes que se encuentran en la calle y los operadores de ESCUDO, el Centro de Monitoreo de Vicente López, desde donde se supervisan y organizan los operativos de seguridad en todo el partido.

Esta incorporación forma parte del Plan Integral de Seguridad de Vicente López, que articula las herramientas tecnológicas y operativas del municipio. Actualmente, el sistema cuenta con más de 2.300 cámaras de seguridad, Puntos Seguros, el Anillo Digital, sistemas de videovigilancia con analíticas de Inteligencia Artificial y una flota de patrullas equipada con tecnología de última generación.

“Esta no es una medida aislada, sino que forma parte de nuestro sistema integral de seguridad, donde la tecnología atraviesa todas las áreas de trabajo. En un momento en el que aumenta el delito en la Provincia y enfrentamos hechos cada vez más violentos, es fundamental que nuestros agentes cuenten con las mejores herramientas para protegerse y cuidar a los vecinos. Esa es nuestra prioridad”, concluyó la intendenta.