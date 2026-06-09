Como propuso Myriam Bregman para todo el país…

Se viene el comité por un movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora en Tigre

Esta convoca a un comité en el distrito con el objetivo de construir “un movimiento histórico, un partido de la nueva clase trabajadora”. La cita tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio a las 17 hs en el club el Zorzal, en General Espejo 180 en Pacheco.

La iniciativa surgió como parte de un llamado de Myriam Bregman (PTS-FITU) , Nicolás del Caño, intelectuales como Ariel Peteuchelli y Eduardo Gruner, artistas comosxxx, referentes sindicales, del feminismo, DDHH y luchas medioambientales. Myriam Bregman convocó a “transformar la bronca en organización”. La referente de la izquierda, actual diputada del Congreso Nacional y abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, ha liderado por segundo mes consecutivo las encuestas de imagen positiva de los principales dirigentes políticos del país.

“No hay salida mientras los bancos, la cerealeras, las mineras y el FMI sigan decidiendo por millones. Necesitamos construir desde abajo un poder propio de las y los trabajadores” dice Paula Akerfeld en la convocatoria, última candidata y principal referente del distrito del PTS/Frente de Izquierda Unidad en el distrito y actual miembro de la directiva de SUTEBA Tigre, agregó que “Venimos de una masiva movilización el 3J contra la violencia machista frente al brutal femicidio de Agostina. Mientras el gobierno de Milei niega la figura de feminicidio y las mujeres somos su blanco de ataque, tenemos que transformar la bronca y fuerza que se expresó en las calles en poner en pie una herramienta política propia para pelear por nuestros derechos, contra el plan de ataque de Milei, los gobernadores y el FMI contra la mujeres, jubilades y el conjunto de les trabajadores”