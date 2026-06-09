martes, junio 9, 2026
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Se recuperaron seis estaciones de bombeo para prevenir inundaciones

Redacción Periódico Para Todos

Los trabajos que se desarrollan forman parte del plan integral de mantenimiento hidráulico y recuperación de infraestructura clave para el correcto funcionamiento de defensas costeras y albardones del distrito.

El Municipio avanza con la puesta en valor de seis estaciones de bombeo ubicadas sobre el sistema de albardones -terraplén o elevación de terreno al lado del río-  y defensas costeras del distrito, en el marco de las tareas hidráulicas que se vienen desarrollando para mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y crecidas del Río de la Plata.

Muchas de estas estaciones presentaban un importante deterioro, con problemas estructurales, equipamiento fuera de servicio y falta de mantenimiento acumulado durante años.

Las estaciones de bombeo cumplen un rol fundamental en la prevención de inundaciones, ya que permiten evacuar el agua acumulada cuando se producen lluvias y al mismo tiempo el nivel del río se encuentra alto.

En esos escenarios, las compuertas se cierran automáticamente para evitar el ingreso de agua desde el río y las bombas entran en funcionamiento para garantizar el drenaje y proteger las zonas urbanas. Junto con los sumideros, las cámaras de inspección, los conductos secundarios y los grandes conductos aliviadores, forman parte del sistema hidráulico general del municipio.

Las intervenciones se vienen realizando en las estaciones España, Chile, Leloir, Martín y Omar, Sáenz Peña y Los Álamos, donde se ejecutaron trabajos de mantenimiento general, reparación y recuperación de equipamiento que se encontraba deteriorado o fuera de servicio.

Entre las tareas realizadas se incluyeron cambios de compuertas, reparación y puesta en funcionamiento de bombas, impermeabilización de techos, renovación de pisos y estructuras, instalación de barandas de seguridad, reparación de cercos, mantenimiento de tableros eléctricos, provisión de agua, pintura general y colocación de matafuegos.

Además, el Municipio recuperó bombas que permanecían en reparación desde la gestión anterior, realizó tareas de limpieza de fondos de cámaras y canales de salida, y rellenó sectores del albardón que estaban por debajo del nivel adecuado.

Estas obras son fundamentales para fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y reducir riesgos ante eventos climáticos extremos.