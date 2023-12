Juan Andreotti asumió un nuevo mandato como Intendente de San Fernando

Fue en un emotivo acto realizado ante el pleno del Concejo Deliberante y la presencia de funcionarios, consejeros escolares, entidades y vecinos. “Hoy es un nuevo comienzo; es el principio de cuatro años más de gestión, de intentar hacer lo mejor posible por la confianza de casi el 60 por ciento de los sanfernandinos que nos eligieron y nos dieron esta responsabilidad”, afirmó el reelecto Jefe Comunal.

En un acto que se realizó en el recinto del Concejo Deliberante, el Intendente Juan Andreotti juró para asumir un nuevo período de cuatro años al frente del Municipio de San Fernando.

Luego del acto formal y de pronunciar un emotivo y vibrante discurso, Juan Andreotti expresó: “Hoy es un nuevo comienzo; es el principio de cuatro años más de gestión, de intentar hacer lo mejor posible por la confianza de casi el 60 por ciento de los sanfernandinos que nos eligieron y nos dieron esta responsabilidad, una pequeña cuotita de poder que yo llamo, para intentar hacer lo mejor posible, siempre pensando en el bien común y con la mayor humildad”.

Y destacó: “Agradezco a todo mi equipo, a los concejales, a los trabajadores municipales porque gracias a ellos podemos construir cada sueño que tenemos como sociedad y por supuesto, al esfuerzo que hacen todos los vecinos y vecinas”.

“Se vienen tiempos nuevos, que pueden ser difíciles, pero que desde el Municipio estaremos acompañando, escuchando y estando cerca de cada vecino, muy contentos y esperanzados”, concluyó el reelecto Intendente de San Fernando.

En el acto estuvieron presentes el ex Intendente Luis Andreotti; la Concejal y ex Diputada Nacional Alicia Aparicio; el Diputado Nacional Matías Molle; funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; consejeros escolares, miembros de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, Centro de Ex Combatientes de Malvinas, representantes de entidades intermedias, fuerzas de seguridad, vecinas y vecinos.

