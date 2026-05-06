Naturgy se consolida como un gran lugar para trabajar con la obtención de la certificación Great Place To Work a nivel global

La compañía obtiene por primera vez esta certificación en 8 de los países en los que opera, -Argentina, Australia, Brasil, Chile, República Dominicana, España, México y Panamá-, certificando al 98,5% de su plantilla. Naturgy fue, en 2024, la primera empresa del Ibex 35 en obtener esta certificación, lo que avala su compromiso con una cultura corporativa basada en la confianza, la inclusión y el desarrollo profesional.

Naturgy ha sido certificada como Gran Lugar para Trabajar en ocho de los países en los que opera -Argentina, Australia, Brasil, Chile, República Dominicana, España, México y Panamá-, un reconocimiento que alcanza al 98,5% de la plantilla del grupo a nivel mundial. Esta certificación internacional acredita a la compañía como una organización que impulsa entornos laborales basados en la confianza, el alto desempeño y el compromiso de sus equipos.

Naturgy, primera compañía del Ibex 35 en obtener esta certificación en 2024, renueva por tercer año consecutivo el reconocimiento en España y lo obtiene por primera vez en el resto de geografías evaluadas, lo que pone de manifiesto la consolidación de una cultura corporativa común en las distintas áreas geográficas en las que opera el grupo.

“Este reconocimiento pone en valor la coherencia de nuestra estrategia de personas y nuestra apuesta por impulsar entornos de trabajo inclusivos, motivadores y alineados con nuestros valores. Seguiremos trabajando para fortalecer una cultura que fomente el aprendizaje, el trabajo en equipo y el compromiso, porque las personas son un eje clave para el presente y el futuro de Naturgy”, afirma Enrique Tapia, director general de Personas y Recursos de Naturgy.

(*) La estrategia de personas como eje del proyecto corporativo

Para la obtención de este sello, la consultora Great Place To Work ha analizado las respuestas de los profesionales de Naturgy a través de su Trust Index, una evaluación basada en cinco dimensiones clave de la experiencia del empleado: credibilidad, respeto, orgullo, camaradería e imparcialidad. Tras el análisis de los resultados, la compañía ha alcanzado la puntuación requerida para recibir esta certificación con reconocimiento global.

Este logro es reflejo directo del compromiso de las personas que forman parte de Naturgy, que valoran especialmente el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional como factores clave de motivación y vinculación con la compañía.

(*) Compromiso con las personas

Naturgy mantiene un firme compromiso con las personas y su desarrollo, promoviendo su protagonismo desde la estrategia, el propósito y la propuesta de valor.

La certificación Great Place To Work se suma a otros reconocimientos obtenidos por Naturgy en el ámbito de la gestión del talento, como el sello Top Wellbeing Company 2025 o el TOP 25 del ranking Merco Talento 2025. Estos reconocimientos refuerzan la apuesta de la compañía por seguir impulsando políticas orientadas al bienestar, la diversidad, la conciliación y el desarrollo de carreras profesionales, en línea con su estrategia de sostenibilidad y su propósito corporativo.

(*) Sobre Great Place To Work

Great Place To Work es una firma consultora internacional presente en cerca de 90 países, que asesora a organizaciones de referencia en la identificación, creación y consolidación de culturas organizativas de alta confianza y alto rendimiento, ayudándolas a convertirse en los mejores lugares para trabajar.