Estudiantes finalizaron sus experiencias educativas en ámbitos socioproductivos del Municipio

En esta nueva edición participaron chicas y chicos de escuelas públicas y privadas de San Fernando, que realizaron su primer acercamiento al mundo laboral, incorporándose a prácticas de trabajo y servicio diarios de distintas dependencias municipales.

En las instalaciones del Teatro Martinelli, se reunieron estudiantes de escuelas de San Fernando que concluyeron su pasantía educativa en ámbitos socioproductivos, llevada a cabo en diferentes áreas del Municipio.

La Subsecretaria de Educación, Mariana Miola, explicó: “En 2023 participaron varias escuelas en esta experiencia que es una hermosa síntesis de educación y trabajo, porque los chicos se integraron participando en el mundo laboral, y nos contaron que la pasaron muy bien. Como Municipio recibimos a las y los estudiantes en su primera experiencia de encuentro con el trabajo y sobre todo, cuidados desde ambos lugares: educación y Municipio”.

Los alumnos participantes contaron sus experiencias; Facundo Rojas, del colegio Alfonsina Storni, contó: “Estuve en una sede del Programa Sumate. Mi experiencia ahí fue grata y divertido convivir con los alumnos y con los profesores, en un ambiente muy agradable. Como quiero estudiar un Profesorado, aprendí a modular mejor mi tono de voz, y cómo se prepara una clase”.

Diego Ugarte, del Colegio Pradere, agregó: “Estuve en el área de Facturación del Hospital San Cayetano, ayudando en el cobro a las Obras Sociales de los pacientes que se atienden allí. Fue una experiencia muy positiva porque me incentivó responsabilidad, conocí el ámbito de una oficina y el trabajo individual que al estar en un aula es un contraste. Antes de pasar al mundo laboral es una experiencia bastante buena, y ojalá que se sumen más jóvenes. Me gustaría seguir una carrera que tenga que ver con el sistema de salud”.

Martina Antonek, del colegio Leopoldo Lugones, que fue al Jardín Maternal Villa del Carmen, dijo: “Estuve con niños ayudando en la sala, haciendo manualidades, armando las carpetas de fin de año y otras actividades, sociabilizando y divirtiéndome con los chicos. Realmente la pasé muy bien, las chicas fueron muy buenas conmigo y se hizo un trabajo muy lindo. Estuvo bueno para empezar a abrirme en el trabajo y decidirme a la hora de lo que quiero ser”.

Y Hernán Rodríguez, del colegio Asunción de la Virgen, finalizó: “Estuve en el área de Ingresos Públicos acreditando deudas. Me sentí muy tranquilo y me ayudaron mucho, fue una experiencia que me sirvió para conocer un ambiente laboral. Quiero seguir la carrera de Contador Público, ya no me quedan dudas”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich