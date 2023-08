El Palacio Belgrano-Otamendi presentó “Amar el Agua”, una experiencia de música y concientización

Vecinos y vecinas de San Fernando disfrutaron de un concierto espectacular de piano, cello y voz, proyecciones visuales y los cantos de las ballenas Franca Austral, Jorobada y Azul. El evento contó con la presentación del artista internacionalmente reconocido Lucas Cervetti, quien por primera vez pudo tocar en su ciudad natal con una enorme convocatoria.

San Fernando recibió en el recientemente restaurado Palacio Belgrano-Otamendi al artista y concertista Lucas Cervetti, quien por primera vez pudo trabajar en su propia ciudad, donde vivió y creció. El trío musical de piano, chelo y voz presentó una experiencia musical de concientización inspirada en el océano. “Amar el Agua” es una obra ideada para conectar con el mar, la naturaleza y nosotros mismos. Está afinada en la frecuencia 432hz e incluyó cantos de ballenas junto a una proyección visual deslumbrante.

Luego del concierto el Director General de Cultura y Turismo, Néstor Torchia señaló: La verdad que estamos muy contentos desde el Municipio con la gran oferta cultural que venimos llevando a los vecinos. Nos engalana la visita de este artista sanfernandino que recorre el mundo entero con su propuesta, así que muy felices de poder llevárselo a los vecinos para disfrutar de esta actividad sonora tan particular y de concientización”.

Asimismo, el joven artista destacó: “Esta es mi primera vez tocando en San Fernando, nací acá, viví toda mi vida acá, mi familia sigue viviendo acá y si bien toqué por toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, nunca en San Fernando, así que estoy realmente muy contento. Esta es una experiencia introspectiva que te invita a trabajar tus propias aguas. Está comprobado científicamente que el sonido nos mueve, nos atraviesa, nos modifica emocionalmente y un poco la intención de este concierto es armonizarnos a través del sonido”.

Y agregó: “Yo conocía al Palacio cuando estaba destruido, la verdad es que me movilizó mucho la restauración, pero no sólo por el Palacio, que es impactante, sino por todos los alrededores. Me acuerdo de que, desde la plaza de San Fernando para el lado de las vías, cuando yo era chico era una zona dejada, oscura y siento que cambió mucho para bien. Pareciera que el Palacio es una consecuencia de lo que estuvo pasando en San Fernando en estos últimos años, en toda la ciudad”.

Y finalizó: “Vengan a disfrutar de la cultura que está planteando el Municipio, el Nuevo Teatro que están construyendo, y lo digo como músico: va a ser impresionante. Contar con un auditorio de esas características es único, la verdad, lo digo porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y lo que vamos a tener y este Teatro va a ser algo fantástico.”

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich