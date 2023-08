Reportaje a Eduardo Testori

Gestor cultural, escritor, dramaturgo, director de teatro y comunicador.

Por: Raúl Ezequiel Poletti

-¿Cómo fue el hecho de hacer actividades en Quinta Trabucco, de Vicente López?

-Mi actividad en la Quinta Trabucco, tuvo dos periodos diferentes. Uno de 1995 al 2000 y el otro de 2011 al 2018. Fueron claramente distintos.

En la primera época citada, recién entraba a ser parte del staff y gracias a la confianza de mi directora de esa época, la Licenciada María Teresa Spak, realizamos juntos muchas actividades, ya que en esa época se había reinagurado la Quinta en 1996.

Hicimos radio en vivo, teatro al aire libre, editamos una revista propia, de mi parte di cursos para todas las edades de teatro. Organizamos talleres múltiples y la convocatoria fue excelente. Entre los talleres mencionados teníamos al de Antonio Urdiales Cano, con su huerta orgánica de cultivos asociados. Pablo Perret instaló su Escuela de Pan con un horno de alto rendimiento que armaron entre varios alumnos, los mismos que colaboraron para hacer una cabaña al fondo, de madera, muy estilo Bariloche y fue pintada por nuestro artista plástico inolvidable Hector Leni y sus alumnos. En otro espacio se armó la huerta de aromáticas. Liliana Wagnes con su taller de cocina natural, y así empezamos. Con algunos viernes en donde traíamos algunos grupos musicales, conjuntos de danzas, todos en el patio trasero ya que todavía no se podía acceder al interior de la casona por estar en refacciones y pronto a inaugurarse.

Los artistas venían ad-honorem, con la intención de pasar un rato ameno. Luego vinieron los mega espectáculos conocidos. En esos momentos yo era un muchacho de 30 y pico y me alucinaba estar con Mercedes Sosa, Vox Dei, Miguel Angel Estrella, José Larralde, Antonio Tarrago Ross, Leon Gieco, Chango Spaciuk, Sergio Denis, Celia Cruz, La Mosca, Lito Vitale, Nito Mestre, Mariano Mores, y tantos otros. Era una fiesta, una película en donde estaba metido con esa gente amable y talentosa. El grupo de trabajo era amable, respetuoso, y amigable. Los vecinos disfrutaban de esos sábados, y jamás hubo ningún inconveniente. Por supuesto que no había alcohol ni olores de cigarrillos extraños. Eramos todos conocidos. Luego en el segundo período que me tocó del 2011 al 2018, fue distinto. Cambió la gestión y tuvimos que hacernos a un costado y dejar hacer a los recién llegados, sus experiencias.

-¿Cómo fue hacer el programa de TV?

-En 1992, paseando por Avenida Maipú, paro en el semáforo de Lavalle y descubro un canal de televisión zonal. Canal 5, de Vicente López. Publi 5. En la recepción me encuentro con una amiga mía del secundario y me cuenta que son nuevos y le pido una entrevista con el dueño Jorge Martínez que era en ese momento. Un gordo enorme y buenazo, que llegó a ser Senador por el radicalismo, pero nunca dejó de ser un gordo enorme y buenazo. Le propongo hacer un programa juntos a dos amigos míos, de humor y viajes y así comenzamos.

Lo produje, grabé, edité y conduje con ellos 104 programas del 1992 a 1994, los domingos de 20 a 21 hs. Se llamaba Oid los Trépidos y luego solo O.L.T.

Fue una experiencia fantástica, ya que viajamos por todo el país con canje. Nuestros anunciantes fueron muy amables con nuestra aventura. Nos amenazaron varias veces también por teléfono, cuando tocábamos algún tema político. Era la época de Menem. Salvo eso, todo fue muy creativo y a pulmón por supuesto. Yo filmaba con una cámara JVC GF 500 y luego editábamos en una isla de edición. Debo decir que quise mucho a todas esas personas en esa época. Gente muy copada.

-¿Cómo fue tu experiencia de hacer teatro?

-Yo comienzo en 1982 estudiando teatro con un paisano queridísimo, llamado David Szneck. Preparamos una obra de Osvaldo Dragún que necesitaba de 3 hombres y una mujer. Se llamaba: ‘Historia para ser Historias para ser contadas’. A una semana del estreno, la actriz nuestra se fue. Nos dejó y no pudimos estrenarla. Entonces me dediqué a escribir una obra yo mismo con 3 hombres y una mujer -que en ese momento era mi joven esposa- y la pusimos en el Teatro Espacios, en Bulnes a dos cuadras de Córdoba, en el marco del Teatrazo. Año 1995. Luego de un tiempo, finalmente, con otra actriz estrenamos la obra de Dragún, en el Club Eros en Palermo.

Con los años fui experimentando y descubrí que me gustaba más escribir obras y enseñar teatro. En 40 años formé más de 2000 alumnos, muchos que se conocieron de jovencitos y se enamoraron y se casaron y tuvieron hijos, gracias al teatro. En total escribí y puse 15 obras de teatro y tengo dos operetas musicales que aún no vieron la luz. Una está en España.

-¿Cómo es gestionar actividades culturales en bomberos de Vicente López?

-En Bomberos de Vicente López me proponen hacer un centro cultural y comenzamos justo antes de la pandemia. Llegué a dar clases de teatro y poner una obra solamente. De todos modos armamos con nuestra curadora Maber Spitaleri una Galería de Arte en la entrada.

-¿Cómo fue hacer radio en Manantial?

– Me sumo a un programa de radio que ya existía llamado ‘Con100cia’ y era emitido por otra radio colega. Surge la idea de mudarnos de radio e ir a hacerlo en Manantial y así fue. Luego me independicé de ese programa porque entendí que había cumplido un ciclo y quería hacer el mío propio. Fue así que hicimos un programa con mi amigo y ex-alumno Julian Mardirosián, llamado ‘El día menos pensado’, en 2019-2020 y ganamos un premio llamado Reina del Plata. En 2021 hicimos otro: ‘Mi querido Vicente López’ y volvimos a ganar. La radio no me es ajena ya que como comenté, lo venía haciendo desde los 90’, en FM Munro, FM Instituto, FM Alma, FM Zónica y radio en vivo en la Quinta Trabucco, en esos años dorados.

-¿Y acerca de tus libros?

-Mi cuarto libro, se llama ‘Barro y Estrellas’ y se trata de Cosmogonías Universales, que viene a ser un combo de religiones diversas ya atractivas. El título se refiere a una frase en que se refiere a que el hombre está hecho de barro y estrellas. Seguramente lo presentaré en sociedad en Abril de éste año. Es diferente a mis otras tres novelas. Este es serio…, creo…

