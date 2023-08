Comerciantes y empresarios de Rincón manifestaron su respaldo a Zamora

El intendente de Tigre Julio Zamora dialogó sobre los proyectos a futuro para la localidad y comunicó los avances de obra en el hospital cardiovascular y de hemodinamia en el HDI Valentín Nores y en el hospital de alta complejidad.

En el Club Social y Deportivo Juventud, el precandidato a intendente de Tigre de Unión por la Patria, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con comerciantes y empresarios de Rincón de Milberg. Allí, dialogó sobre los proyectos a futuro para la localidad y comunicó los avances de obra en el hospital cardiovascular y de hemodinamia en el HDI Valentín Nores y en el hospital de alta complejidad.

“Me siento muy contento por el cariño que recibí de parte de los comerciantes que, por supuesto, no es de un día sino de muchos años de trabajo en conjunto. A cada lugar de Tigre que vamos nos manifiestan el afecto, sobre todo en esta etapa electoral dificultosa que hemos tenido para finalmente presentarnos en las elecciones. Eso realmente nos llena el alma”, expresó Zamora.

De cara a las elecciones PASO, el precandidato explicó que “nuestra boleta va a estar en el cuarto oscuro; tienen que entrar y buscar mi foto. Ahí van a poder decidir si quieren votar la lista completa que integro o cortar la categoría de intendente y optar por el espacio político que deseen. Lo único que tiene que quedar claro es que no se puede repetir la categoría ya que en ese caso se anula”.

Por último, señaló: “Soy un dirigente que trabajó siempre para la comunidad; Tigre no es mí trampolín político como sí lo fue para otros que lo utilizaron para sus ambiciones personales. Hemos sufrido todo eso durante mucho tiempo pero quiero dejar en claro que este distrito es mi punto de partida y mi punto de llegada”.

En sus palabras, además, Zamora mencionó proyectos a desarrollar en Rincón de Milberg en los próximos años, como la construcción de un teatro municipal -de similares características al Pepe Soriano de Benavídez-, dársenas de estacionamiento en el centro comercial; la puesta en valor de la Plaza Niño Dios; la recuperación integral de la calle Callao; y la construcción de un nuevo Polideportivo para los barrios El Alge y El Lucero, entre otras obras.

Durante la reunión, también se informó a los presentes sobre el avance de obras del hospital cardiovascular y de hemodinamia en el HDI Valentín Nores, que contará con 12 camas de internación de alta complejidad, tres quirófanos, consultorios y donde también funcionará una guardia general con seis boxes y tres consultorios. También, se resaltó la importancia de la creación del hospital de alta complejidad de adultos, espacio que contará en una primera etapa con 149 camas de internación y 464 una vez que el establecimiento quede terminado.

Hítalo, comerciante que participó de la reunión, dijo: “Me gustaría mucho que Julio Zamora siga porque lo conocemos e hizo muchas cosas en Rincón de Milberg. Es difícil conseguir un intendente bueno y por eso no debemos perderlo, vale oro”.

Por su parte, Hilda comentó: “Hace mucho tiempo que conozco a Zamora y sé que es un luchador. Un dirigente que ha hecho muchas obras significativas a lo largo y ancho del distrito. A la gente le digo que al momento de entrar al cuarto oscuro tienen que focalizarse en el corte de boleta para que él pueda seguir como conductor en Tigre”.

