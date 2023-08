Malena Galmarini recorrió Troncos del Talar, Rincón y Las Tunas 

Además, días atrás estuvo en Benavidez junto a Wado de Pedro y Sergio Massa (ver abajo)

La Precandidata a Intendenta de Tigre por UP, Malena Galmarini intensificó las recorridas por los centros comerciales y barrios en los últimos días de la campaña. Estuvo dialogando junto a vecinas y vecinos de la localidad de Troncos del Talar, Rincón y de Las Tunas escuchando sus necesidades y contándoles acerca de sus propuestas.

“Caminamos y escuchamos a la gente, sus problemas y necesidades. Hay mucho para mejorar en la gestión municipal, en salud, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Nuestro programa contempla mejoras en todos estos aspectos. Vamos a trasformar tigre como ya lo hicimos con Sergio”, expresó Malena.

Durante las recorridas, la actual presidenta de Aysa estuvo acompañada por el referente de la localidad Troncos, Patricio D´Angelo, la concejala Mayra Mariani, la precandidata a concejal, Laura Godoy, el precandidato a concejal Lazaro Flores junto Ramiro Toscani y otros integrante de la lista.

Malena Galmarini, entre otras visitas, visitó a Isabel, una vecina de Troncos, con un pequeño almacén en su casa, quien contó: “Mi casa se llueve, tratamos de emparchar, pero el agua entra igual. Las chapas ya no dan más y cuando vamos al municipio no hay respuesta en los temas”.

Soledad Vega, otra vecina del barrio, agregó: “Tuve a mi bebe con bronquitis, lo lleve al Hospital de acá y no me quisieron atender. Tuve que ir a otra localidad, que es difícil porque si no sos de la zona tampoco quieren atenderte. Y la salita del barrio a las 17 ya está cerrada”.

Al respecto Mayra Mariani expresó: “Recorrimos con Malena, escuchando las necesidades y contando las propuestas y cómo siempre dedicándoles tiempo de escucha a cada vecino y vecina que es el bien más preciado que tenemos”.

El programa de propuestas que Malena Galmarini en Troncos del Talar prevé la construcción de una Posta Sanitaria en zona central de la localidad, y ampliar los turnos de salud a 24 hs. En cuanto a seguridad, se contempla la instalación de 150 cámaras e video vigilancia, los corredores vehiculares seguros con la restructuración de la rotonda de Liniers y Larralde que además mejorará el tránsito. Y también la Urbanización y Plan de viviendas en Barrio Cina Cina y Sagrada Familia.

(*) Junto a Wado de Pedro y Sergio Massa

El precandidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, Wado de Pedro y la precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, recorrieron junto a precandidatos nacionales, provinciales y locales la producción de Nexina en Benavidez y dialogaron con sus trabajadores.

Nexina es una empresa líder en producción, comercialización y fabricación de electrodomésticos y movilidad. En los ultimos 6 meses, la compañía duplicó su cantidad de personal llegando a un total de 281 trabajadores y trabajadoras.

En mayo del 2023, Nexina recibió 40 millones de pesos en el marco del Crédito al Emprendimiento Argentino con el objetivo de diseñar e implementar una nueva línea de producción que permita el abastecimiento en el mercado regional de productos con clase de eficiencia energética A.

En un ida y vuelta con los trabajadores y trabajadoras presentes, Sergio Massa reconoció el trabajo y desarrollo de la PyME tigrense: “Cuando hay sueños, ganas, proyecto y herramientas que sirvan para hacerlo, pasa de ser un sueño a algo que todos se pueden proponer”.

“Estamos acá porque defendemos la industria nacional, porque hace cinco años esto era un galpón que recibía mercadería y la vendía y hoy la produce. Este lugar refleja un modelo de país”, indicó Massa sobre el crecimiento de Nexina.

En ese sentido Malena Galmarini señaló: “Esto es lo que necesitamos en nuestro Tigre y en nuestro país, allanarle el camino a los que siguen confiando en nuestra Patria para seguir generando trabajo de calidad y que todas y todos los argentinos puedan llevar el pan a su mesa.

Y agregó “Hasta hace unos años eran una importadora, hoy pudieron reconvertirse y producen bienes argentinos hechos con mano de obra nacional”.

En la misma línea el precandidato a senador nacional, Wado de Pedo, indicó que el futuro “es seguir administrando a favor de la industria nacional, del empleo y del poder adquisitivo”. Y agregó “Tenemos una Argentina fenomenal, tenemos que gestionarla bien por la felicidad de todo nuestro pueblo”.

También participaron de la recorrida el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia y precandidato a diputado provincial, Rúben Eslaiman; la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, Natalia del Cogliano; el Director de Nexina, Maxi Magdalena; concejales; precandidatos y referentes políticos de Tigre

