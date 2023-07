Dos tristes noticias para el periodismo de la zona norte

Nos dejó Carlos Ledesma y Osvaldo Magistris dos grandes referentes periodísticos de la región norte del Gran Buenos Aires.

Carlos Ledesma (Carlitos o ‘Charly’, como le decían) falleció hace unas horas, según precisaron algunas fuentes víctima de un paro cardíaco.

Realmente era una persona extraordinaria. Bonachón, buen compañero, cordial y siempre con una sonrisa dibujada en su rostro.

Desde hacía muchos años desempeñaba tareas en el noticiero de Somos Norte. Además, en la misma emisora conducía el programa Somos River. Años atrás, fue el conductor del informativo local en el Canal 5 de Vicente López.

Tenía 66 años.

(*) Osvaldo Magistris

A los 92 años, también falleció el periodista Osvaldo Juan Magistris. Muy querido por todos. Buen profesional, muy amable, gran persona.

Durante muchos años condujo el ciclo televisivo ‘Perspectiva Bonaerense’, con mucha información de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Se inició en el diario El Día de La Plata. También dirigió el Canal 5 de Vicente López.

Ni bien se conoció la noticia de la muerte de estos dos profesionales, muchos colegas y amigos se expresaron en redes sociales. Estos fueron algunos de los mensajes:

Gustavo Camps: “Las primeras notas de Osvaldo fueron en deportes. Cubrió el Mundial 78. También pasó por la sección policiales. La otra pasión de Magistris fue la pintura. El arte lo heredó de su padre, que además de pintar trabajaba como litógrafo en una imprenta. Estudió bellas artes, pintaba y expuso en Buenos Aires.

El sábado último tuvo un ACV isquémico del cual no pudo salir” (afirmó Gustavo en su portal ‘De Norte a Norte’).

Susana Etcheverry: “Un día de mucho dolor para todos los periodistas de zona norte. Falleció el Maestro querido Osvaldo Juan Magistris colega respetado. Acabo de enterarme que por solo horas de diferencia también murió Carlos Ledesma, colega y amigo.

No puedo creerlo. Dos grandes del Periodismo.

Aplauso de pie para estos dos hombres que siempre fueron libres de ego y soberbia siendo dos grandes profesionales”.

Verónica Zeller: “Qué día triste para el periodismo de la Zona Norte. Primero, Osvaldo Juan Magistris. Y recién me entero que también, hace pocos minutos, de Carlos Ledesma. No lo puedo creer. Dos tipos enormes. Dos colegas que no voy a olvidar”.

Diana Kreindler de Giménez: “Una enorme pena. Dos personas geniales. Siempre estarán presentes”.

María Estela Palumbo: “Grandes profesionales y cuánto dejaron como enseñanza”.

Milton Cesped: “Se fue Carlos Ledesma. Un tipo con valores, respetado y querido por todos. Estuvimos juntos hace un mes y hablamos hace apenas unos días como siempre. En todo momento peleando por futbol, siempre felicitándome y alegrándose por mis logros. Un tipo íntegro y único. Aún no caigo. Lamento muchísimo su muerte y abrazo a toda la familia, se fue grande en serio. Gracias por tantos consejos para mi vida profesional y personal”.

Carlos De Sábato: “Osvaldo, nos dejaste sólo físicamente. Enseñaste a trabajar con alegría, amor y honestidad. Gracias por tanto Osvaldo Magistris QEPD. Dios de consuelo a su familia. Besos al cielo.

Paz eterna para un gran colega y compañero como lo fue Carlos Ledesma. Te vamos a extrañar siempre amigo. Viajaste a la ‘redacción celestial’, allí nos encontraremos”.

Daniel Morillo: “Mucha tristeza, tantos años de acompañamiento en Vicente López y toda la zona norte. Ambos, grandes personas”.

Marcelo Alberto Mattar: “Para quienes no lo saben, Osvaldo fue el primero en la cobertura municipal.

El hizo escuela. Marcó un camino. Enseñó a varios de nosotros, sobre el mundo municipal.

Con su cámara fue el primero en recorrer despachos, solo.

Todos los que recibimos su enseñanza lo vamos a extrañar.

Generoso. Irónico. Fraternal. Un tipo distinto.

Gracias Osvaldo. Por ser solidario y bondadoso. Por tu grandeza. Por compartir conocimiento para que otro pudiera trabajar y llevar el pan a casa.

Simplemente un grande”.

Agustín De la Precilla: “Mis condolencias a los familiares y amigos de Carlos Ledesma. Un Compatriota y Colega, digno de imitar. Gracias a Dios, disfrute de su noble amistad y su abnegación al trabajo profesional. Q.E.P.D. Mi abrazo al cielo, al éter de la eternidad. Gracias por tanto”.

Daniel Mario Fuentes: “Una pena indescriptible; con Magistris se fue un gran periodista, siempre optimista y con quien era un placer trabajar. Pero por sobre todas las cosas, era una gran persona. QEPD”.

Oscar José Fasano: “El trabajo periodístico de Osvaldo era como una amena charla entre vecinos será su permanente recuerdo. Descansa en paz estimado amigo”.

Cristina Mirabelli: “Buen viaje maestro Osvaldo y gracias por todo lo que brindaste en tu larga y generosa vida”.

Federico Tremouilles: “Qué pena. Ambos, Osvaldo y Carlos dos encantos de persona”.

Jorge Juan Bautista Richeri: “QEPD maestro Osvaldo. Gracias por toda tu bondad, reflejada en tu amistad. Enseñanzas que las tengo atesoradas en mi ser”.

Julio César Guianze: “Dos grandes pérdidas de calidad”.

Juan Carlos Pabano: “Magistris era un ser de gran sentido común, dejó su impronta a través de la confraternidad, abrazo grande a sus afectos”.

Glenn Miller: “Qué pena. Un grande en serio, Osvaldo, un Maestro”.

Mónica Francia: “Vuela alto querido Osvaldo”.

Marita Ciccioli: “¡Qué valores partieron al cielo! Dios los reciba en sus brazos”.

Oscar Di Profio: “Mi recuerdo para Osvaldo, gran profesional, y por sobre todas las cosas gran persona”.

(*) Foto de portada: Susana Etcheverry

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich