Actividades que se desarrollaron en Tigre

El intendente Julio Zamora participó del 11° aniversario del Centro de Jubilados “La Casita”. También participó de los festejos por el 60° aniversario de la EP N° 18 Hipólito Irigoyen de Benavídez. A su vez, presenció la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnologías en Troncos del Talar. El Teatro Municipal Pepe Soriano cumplió cuatro años. En su edición por el 88 aniversario de El Talar, la carrera Comunidad de Tigre convocó a cientos de familias.

(*) Julio Zamora participó del 11° aniversario del Centro de Jubilados “La Casita”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del 11° aniversario del Centro de Jubilados “La Casita” en Tigre norte, junto a la comisión directiva y socios. Allí, el jefe comunal dialogó con los presentes y reafirmó su compromiso con la institución. Además, destacó la importancia de estos espacios para la reunión, integración y esparcimiento de los adultos mayores.

“Estamos presentes en este centro de jubilados que muy a pulmón estuvo realizando obras durante todo este tiempo y necesitan seguir creciendo. Fue un encuentro íntimo con la comisión directiva para ver cuáles son los sueños futuros y ver cómo el Municipio acompaña. Estamos en el barrio San José, un lugar que no tiene muchas instituciones, y entonces este se vuelve un lugar muy importante. Está ubicado frente a la plaza y muchos vecinos vienen acá para hacer talleres, capacitaciones y otras cuestiones que hacen a la vida de esta institución”, afirmó el jefe comunal.

Durante el encuentro, los presentes disfrutaron de una parrillada. Además, el jefe comunal dialogó con los presentes sobre el crecimiento del establecimiento y los próximos trabajos a llevar a cabo en el lugar.

Por otro lado, Pedro Campi, presidente del centro de jubilados, expresó: “Hemos trabajado mucho para lo que están viendo, esto no era nada e hicimos una obra de bien para la comunidad. Acá también se presta para cumpleaños, para eventos de los chicos, sumando cosas para el bienestar del barrio; siempre luchando para que Tigre siga creciendo, poniendo nuestro granito de arena. Hay talleres para adultos, secundarias para adultos, tenemos yoga, tenemos folclore, ajedrez, y se van sumando más”.

(*) Julio Zamora participó de los festejos por el 60° aniversario de la EP N° 18 Hipólito Irigoyen de Benavídez

El intendente Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora, acompañó a la comunidad educativa en la celebración por el 60° aniversario de la Escuela Primaria N° 18 Hipólito Irigoyen de Benavídez. En el encuentro brindaron sus palabras directivos, ex directivos y, además, se descubrieron dos placas conmemorativas alusivas a la fecha.

“Realmente es un evento muy emotivo. Yo fui alumno de esta escuela primaria y participar de los 60 años es algo que me emociona; poder ver las paredes, los pizarrones, muchas cosas que me traen recuerdos de mi paso por la escuela pública. El compromiso del Municipio es seguir estando presentes en el horizonte que tenga esta escuela, en el horizonte de obras y de todo lo que signifique una mejor educación para nuestros niños”, expresó el jefe comunal.

Y continuó: “Este año hemos hecho tareas históricas en Tigre como baterías de baño, aulas nuevas y reparaciones en general. Estamos haciendo la Escuela Primaria N° 23 en Don Torcuato y una secundaria acá en la ciudad de Benavidez. Realmente hay que seguir trabajando, esto es continuo, hace falta mucho. La escuela pública tiene muchas asignaturas pendientes y nosotros que gobernamos el distrito tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

La jornada inició con un desayuno de camaradería, donde el jefe comunal dialogó con directivos de la institución, ex alumnos y alumnas. Posteriormente, dio comienzo el evento formal con la entonación del Himno Nacional, interpretado por estudiantes mediante una orquesta y lengua de señas. Luego, el intendente y la comunidad educativa realizaron el izamiento de la bandera Argentina.

La directora, Diana Fleitas, indicó: “La Escuela Primaria N° 18 es una institución muy arraigada en la comunidad de Benavidez que por otra parte tiene un alumno ilustre entre sus egresados, el señor intendente Julio Zamora, entonces nos honró hoy con su presencia. Afortunadamente contamos con el apoyo del Municipio siempre que lo requerimos. También tenemos una comunidad que está muy presente y eso es muy importante para nosotros”.

Al final de la celebración, el intendente y autoridades de la escuela descubrieron una placa en conmemoración a la fecha y otra en carácter de agradecimiento por su compromiso con la educación. Tras el cierre formal del acto, el jefe comunal recorrió una muestra fotográfica con la historia de la institución.

(*) Julio Zamora presenció la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnologías en Troncos del Talar

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la concejala Gisela Zamora, recorrieron la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnologías que se llevó adelante en el Polideportivo N° 6 Mariano Moreno de Troncos del Talar. Allí, el jefe comunal visitó los stands donde los alumnos de escuelas del distrito y zona norte expusieron sus trabajos de informática, química, electrónica y electromecánica.

“Un evento muy importante que tiene que ver con los jóvenes, la educación, la ciencia y la posibilidad de que tengan propuestas como las que he visto a lo largo del recorrido de todos los stands, muy interesantes, con mucho futuro, relacionadas al ambiente, con propuestas sustentables y muestran que hay jóvenes comprometidos con la educación y con nuestro mundo. Participaron colegios de muchos municipios de la zona norte y he recorrido los stands. Muy contento de poder conversar con los jóvenes y sentir toda la energía que le ponen en esos proyectos”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “Se trata de un trabajo intenso del Municipio de Tigre en todas las escuelas. Hemos hecho más de 30 baterías de baño, escuelas nuevas y aulas que se necesitaban por aumento de la matrícula. Tiene que ver con un compromiso con la educación pública, tratando de llevar adelante todas aquellas cuestiones que hacen a que ningún joven quede afuera de la escuela. Eso es un valor que no tiene solamente el Municipio, sino que tiene toda la comunidad de Tigre”.

Durante la jornada, el intendente Julio Zamora brindó unas palabras para los presentes y luego recorrió los puestos que estaban en exposición por parte de los más de 400 alumnos de instituciones de los municipios de Tigre, San Isidro, Vicente López y San Fernando. Además, hubo postas informativas del Centro Universitario Tigre (CUT) y el área de Juventud.

La Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnologías se realiza en el distrito desde el 2014 y lleva 50 ediciones en el ámbito provincial. Los trabajos que presentaron los estudiantes fueron evaluados por un jurado de especialistas y los más votados competirán en la fase provincial.

(*) En una jornada a pura alegría, el Teatro Municipal Pepe Soriano cumplió cuatro años junto a la comunidad de Tigre

El Municipio de Tigre llevó adelante un evento en conmemoración al cuarto aniversario del Teatro Municipal Pepe Soriano en Benavídez. Con la presencia del intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora se desarrolló la jornada que contó con la presentación del artista Rodrigo Romero y la obra infantil Aladino.

“Un acto emotivo con todos los vecinos de Benavídez que vinieron a festejar. Este es el primer teatro municipal que tiene el municipio de Tigre, pero no va a ser el último. Ya estamos construyendo uno en El Talar, otro en Don Torcuato, posiblemente uno más en la localidad de Rincón de Milberg y no vamos a parar hasta que cada localidad tenga su espacio. Hemos comprobado que en este teatro, y alrededor de todo lo que significa, se mueve la economía. La gente está invitada a venir a la plaza y también a venir al teatro y podemos hacer que los artistas locales participen de un lugar de calidad para exponer. Todos los espectáculos fueron gratuitos”, señaló el jefe comunal.

Y destacó: “Más de 60.000 vecinos en estos cuatro años pudieron disfrutar de este teatro. Además de los espectáculos teatrales, aquí también hay docencia y está la posibilidad de que puedan aprender y eso también forma parte de que el teatro también educa, además de ofrecer trabajo artístico”.

La festividad comenzó con la proyección de un video que contenía testimonios de vecinos y vecinas contando su experiencia en el Teatro Municipal Pepe Soriano. Posteriormente, los artistas, que habitualmente realizan su función en el recinto, brindaron sus palabras a los presentes y agradecieron el espacio otorgado por el Municipio.

En el segundo clip se visualizó un testimonio del intendente Julio Zamora, Pepe Soriano y otros artistas, quienes enviaron sus saludos por el aniversario. Posteriormente, el jefe comunal subió al escenario principal montado sobre la calle Ituzaingó -en la puerta del teatro- y brindó un discurso donde resaltó la importancia de este espacio en la comunidad y la construcción de los futuros teatros en El Talar y Don Torcuato.

Tras las palabras del intendente se procedió al tradicional canto de feliz cumpleaños y el corte de torta del cual participaron autoridades del Gobierno local y los artistas presentes. Luego, la comunidad disfrutó del show del cuarteto Rodrigo Bueno y en el cierre del evento se presentó la obra teatral Aladino.

El espacio cultural -ubicado en Ituzaingó 2950- fue inaugurado por el intendente Julio Zamora en 2019. Fue construido íntegramente con fondos de la comuna y cuenta con una sala con capacidad para 300 personas, un escenario de 100 m2, dos camarines y un anfiteatro en su exterior. En sus cuatro años de historia han pasado artistas de renombre y todos los fines de semana se renueva la cartelera con grandes figuras.

(*) En su edición por el 88 aniversario de El Talar, la carrera Comunidad de Tigre convocó a cientos de familias

En el marco del 88° aniversario de El Talar, el Municipio de Tigre organizó una nueva edición de la carrera Comunidad de Tigre. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron a los más de 1.300 vecinos y vecinas que se inscribieron en los 5K competitivos y la caminata familiar de 2K.

“Una nueva carrera de Comunidad de Tigre, junto a toda la familia y más de 1.300 inscriptos nos hablan del éxito de esta convocatoria que hace el Municipio de Tigre. Un momento de encuentro en la comunidad, muchos vecinos contentos de que se vuelvan a celebrar estas caminatas y carreras que vamos a seguir haciendo, porque significan que logramos un punto de unión entre los vecinos alrededor del deporte” expresó el jefe comunal.

Y continuó: “En materia de obras, Tigre tiene un horizonte muy amplio. Estuvimos inaugurando el SUM en el Polideportivo Zabala; estamos haciendo dos microestadios, el 18 inauguramos el primero que va a tener el municipio de Tigre en la localidad de Don Torcuato y va a llevar el nombre de ´Intendente Ricardo Ubieto´, en reconocimiento a que fue él quien inauguró el primer polideportivo. Además, tenemos una pista de atletismo validada internacionalmente en donde se van a poder batir récords y eso nos muestra como un Municipio innovador, que sigue incorporando propuestas deportivas y sigue trabajando por nuestra comunidad”.

El punto de largada fue sobre la Avenida Paul Groussac y su intersección con General Pacheco, donde antes de comenzar la competencia los participantes hicieron la entrada en calor guiada por profesores de los polideportivos locales. Tras ello, los competidores fueron divididos en las diferentes categorías.

Fernando Castro, ganador de la carrera, indicó: “La realidad es que me pareció una carrera fantástica, un clima ideal. Que un Municipio se preocupe como lo hicieron con un evento familiar me parece fantástico. Muy amable toda la gente. Yo soy de Campana, no tengo la suerte de entrenar en un polideportivo, entrenó en la calle y no tenemos allá un polideportivo como los que tienen acá”.

El recorrido de los participantes de los 5K fue por la Avenida Paul Groussac hasta su intersección con 25 de Mayo, donde retomaron hasta la meta. Por su parte, los competidores de la caminata, desviaron su recorrido por la calle General Pacheco, tomaron Bolivia, luego Independencia y Libertad hasta Godoy Cruz donde retomaron a la arteria principal.

En toda la traza donde se desarrolló la competencia hubo personal del Servicio Emergencias Tigre (SET) acompañando a los participantes y también puestos de hidratación. Además, estuvo presente un stand del programa Reciclá.

Todos los primeros puestos de los 5K:

18 a 35 años – Masculino

Fernando Castro

18 a 35 años – Femenino.

Lourdes Cerrizuela

36 a 50 años – Masculino

Daniel Zabala

36 a 50 años – Femenino

Romano Noelia

+50 años – Masculino

Gabriel Cavernesi

+50 años – Femenino

Marta Guterman

