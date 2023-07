El FIT Unidad presentó a sus candidatos en San Isidro que acompañarán a Bregman y Del Caño

El Frente de Izquierda Unidad se presentará en el municipio, con una lista integrada por docentes, abogades, obreres, trabajadores precarizades y estudiantes acompañando la lista A “Unir y Fortalecer la Izquierda” encabezada por Myriam Bregman como precandidata a presidenta.

Recientemente se presentó la lista “Unir y Fortalecer la Izquierda”, impulsada por el PTS e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad. La fórmula presidencial la encabezan la diputada nacional Myriam Bregman como precandidata a presidenta y Nicolás del Caño como precandidato a vicepresidente. Esta lista la integran referentes de las luchas de las mujeres, ambientalistas, de trabajadores, la juventud y quienes luchan por vivienda, entre otros.

San Isidro no es la excepción, donde se presentó una lista compuesta por trabajadores, mujeres y jóvenes; en la que encabeza como candidato a intendente Ricardo Gasparoni abogado de les trabajadores.

Como precandidata a primera concejal está Camila Paiz, de 26 años. Es docente en el Municipio de San Isidro, San Fernando y Tigre y estudiante en el profesorado ISFD Nº 116. Esto nos decía: “Las escuelas son una caja de resonancia de lo que pasa en la realidad de las familias de nuestros alumnes. El pluriempleo, los precios que no paran de aumentar,les pibis cuentan que sus papás y mamás hacen cuentas todo el tiempo para llegar a fin de mes. Y la realidad de les docentes no es muy distinta, ya que trabajamos miles de horas, viajando de escuela en escuela, planificando las clases en la madrugada y corrigiendo trabajos durante los recreos. A eso se le suma la incertidumbre de no saber cuanto cobras a fin de mes, si te van a pagar realmente todas las horas trabajadas, si se renuevan las suplencias… Por eso es importante discutir cuál es la salida. Desde el Frente de Izquierda tenemos propuestas claras para enfrentar la crisis y que deje de caer en las espaldas de las y los trabajadores”.

Le siguen en la lista Mauro Mena trabajador Judicial hace más de 10 años en San Isidro, Gaston Lapalma trabajador de Georgalos y parte de la agrupación Bordó de la Alimentación, Agustina Ferro abogada y parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y Agustín Frers trabajador de la fábrica recuperada Madygraf.

Además, en la lista se encuentran les estudiantes Florencia Martinez del CBC de San Isidro y Jonatan Perez del ISFD 39. En diálogo con nosotros, Florencia comentó “en el CBC, tres de cada cuatro pibes abandonan su carrera porque tienen que elegir entre estudiar o trabajar. Es que los trabajos que conseguimos son precarizados, de muchas horas y poco sueldo, obligándolos a muchos a tener dos o más trabajos para tratar de llegar a fin de mes. Eso nos deja con muy poco tiempo para cursar, mucho menos para poder sentarnos a estudiar en nuestras casas. A esto se le suman además los aumentos en el transporte público que viene aplicando el gobierno, que ya son tres en lo que va del año. Yo tengo dos trabajos y gran parte de mis sueldos se van en apuntes, sube y el alquiler, que cada vez está más caro. Ya se volvió casi imposible para la juventud poder planificar su vida.” Agregaba: “por eso peleamos por jornadas de trabajo de 6hs 5 días a la semana, repartiendo las horas entre ocupados y desocupados, con un sueldo igual a la canasta básica. Para que todos lleguemos a fin de mes, sin tener que caer en el pluriempleo, y tengamos tiempo libre para poder disfrutar y estudiar”.

Por último, nos comentó que “en San Isidro, como en todas las listas del Frente de Izquierda Unidad, les candidates somos estudiantes, jóvenes precarizados, trabajadores y docentes, que sufrimos día a día las condiciones de ajuste miserable que nos impone el gobierno y el FMI. Es por eso que nos organizamos, para darlo vuelta todo. Invitamos a todos a que nos ayuden, difundiendo nuestras ideas, para que realmente puedan llegar a millones”.

