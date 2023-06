Martín Palermo: “Hoy en Platense se ve un equipo consolidado”

El DT de Platense, Martín Palermo, habló en conferencia de prensa. El entrenador mencionó el trabajo del equipo, la importancia de los tres puntos logrados contra Arsenal (2 a 0, de visitante) y el balance de lo hecho hasta el momento en el campeonato.

(Fuente: web oficial del Club Atlético Platense) “Queda la recta final de este primer torneo y estamos consiguiendo puntos importantes, el grupo se está fortaleciendo cada vez más. Sabíamos que se jugaba un partido más que de tres puntos. La resolución de sacar un descenso no nos tiene que relajar ni que pensemos que ya estamos salvados, se los dije a los chicos en el vestuario”, fueron las primeras palabras del entrenador en sala de prensa.

Al consultarle sobre el rendimiento del equipo contra Arsenal, el DT respondió: “En los primeros minutos no encontramos el juego. Con el gol anulado ellos bajaron y nosotros despertamos. No estuvimos muy precisos, que fue lo que me preocupó, pero provocamos los errores del rival”.

Más adelante, se le consultó por las unidades conseguidas hasta el momento en el torneo y Palermo dijo: “Hasta acá es un balance positivo pero eso no nos tiene que conformar. Debemos aspirar a estar mucho más holgado con el descenso, estar más arriba y lograr cosas importantes para el club. Hoy se ve un Platense consolidado”.

Para cerrar, le dio un valor especial a los tres puntos obtenidos: “Ganar y perder te da emociones distintas semana a semana. Esto nos da una tranquilidad, necesitábamos sumar de a tres y de visitante. Ahora ya tenemos que pensar en el partido del viernes con Lanús, debemos seguir cosechando los tres puntos de local. Va a ser importante medirnos con un protagonista del campeonato”.

